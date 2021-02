Minulle tasa-arvoa on se, että nainen saa toteuttaa omannäköisiään valintoja

Tasa-arvo on totta vasta silloin, kun emme naisina määrittele toisillemme hyvän elämän kaavaa.

Pääkirjoituksessa (HS 11.2.) määriteltiin puolueeni naiskäsitys konservatiiviseksi. Se ei pidä paikkaansa. Antamalla julkisen tunnustuksen naisten tekemälle työlle – niin palkkatyölle kuin tilastojen tunnistamattomissa olevalle koti- ja hoivatyöllekin – halusin muistuttaa ennen kaikkea siitä, miten ahkeria suomalaiset naiset ovat.

Naisten työllisyysaste ylittää keskimääräisen työllisyysasteen (71,6 prosenttia) jo noin 35 ikävuoden kohdalla. Naisten työllisyysaste nousee liki 90 prosenttiin viisikymppisten kohdalla.

Tämän työn määrän ja naisten kantaman lähiyhteisön vastuun nostamisesta esiin ja tunnustuksen antamisesta sille en peräänny senttiäkään. Minulle tasa-arvoa on se, että nainen saa toteuttaa omannäköisiään elämänvalintoja. Tasa-arvo on totta vasta silloin, kun emme naisina määrittele toisillemme hyvän elämän kaavaa.

En myöskään tunnista keskustan todistustaakkaa tasa-arvon äärellä. Puoluettamme johtaa neljäs nainen, puoluesihteerimme on nainen. Olen saanut korkeakoulutuksen ja yhdistänyt kahden hallituksen aikana vanhemmuutta ja merkitykselliseksi kokemaani työtä. Olen jakanut perhevapaan puoliksi mieheni kanssa esikoiseni synnyttyä ja tukenut puolisoani käyttämään jokaisen isyysvapaan lakisääteisen päivän. Kotona vietettyä vuotta kuopukseni kanssa pidän niin ikään arvokkaana kokemuksena.

Olen ylpeä siitä, että keskusta on mukana hallituksessa, joka tekee monia tekoja tasa-arvon hyväksi. Puolueelleni on tärkeää, että perhevapaajärjestelmän uudistamista ei tehdä työelämän ehdoilla vaan perheiden arjen ehdolla. Hallitusneuvotteluissa rakensimme muiden puolueiden kanssa mallin, jossa isien palkkaan sidottua vapaata pidennetään. Se on nopein ja reiluin tie tasa-arvoon vanhemmuudessa. Ei äitien syyllistäminen, vaan isien kannustaminen.

Syntyvyys on ollut laskusuuntainen jo vuosikymmenen ajan. Kansantalouden ja koko yhteiskunnan yhtälö ei ole ollut nyt kestävällä pohjalla. Pidot eivät parane, kun väki vähenee.

Nyt kun syntyvyyden lasku on vihdoin pysähtynyt, päättäjien puheilla ja ratkaisuilla on erityistä merkitystä sille, saadaanko suunta lapsiluvussa kääntymään. Tavoittelen Suomea, jossa perheen toteutunut lapsiluku olisi yhä lähempänä heidän toivomaansa lapsilukua. Tavoittelen Suomea, jossa läheisen hoitoon käytetty aika – lapsen, sairaan läheisen tai ikäihmisen – on tunnustettu ja arvostettu teko eikä poliittisen paheksunnan keppihevonen.

Annika Saarikko

keskustan puheenjohtaja

tiede- ja kulttuuriministeri

