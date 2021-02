Vieraskynä

Maakuntia pitäisi ohjata sosiaali- ja terveys­palveluiden mahdollisimman laadukkaaseen ja kustannus­tehokkaaseen järjestämiseen.

Sosiaali- ja terveys­palveluiden uudistaminen on tarpeellista, mutta hallituksen edus­kuntaan tuoman esityksen sisältö ei vastaa nykyisen sote-järjestelmän kehittämis­tarpeita.

Yksi nykyisen järjestelmän suurimmista ongelmista on, että nyt tuotetaan hyvin eritasoista palvelua eri osissa maata ja toisistaan paljon poikkeavin kustannuksin. Hinta ja laatu ­eivät kohtaa, ja halvemmat palvelut voivat olla jopa muita parempia.

Suomen väestön rakenne ja sairastavuus vaihtelevat paljon alueittain, ja tämä johtaa valtaviin eroihin myös ­sote-palveluiden kustannuksissa.

Jos kaikki alueet toimisivat – väestörakenne huomioon ottaen – samoin kuin tehokkain alue, vuosittaiset sote-menot olisivat jopa neljä miljardia ­euroa nykyistä pienemmät. Säästöä syntyisi yli puoli miljardia vuodessa pelkästään sillä, että nyt keskiarvoa kalliimmat alueet pääsisivät kustannuksissa nykyiselle keskitasolle.

Suomen julkisen talouden liikkumavara kapenee koko ajan, ja sote-palveluissa voidaan saavuttaa isoja säästöjä tinkimättä palvelujen laadusta. Laadun parantamisen ohella tavoitteena pitäisi olla myös kustannuserojen vähentäminen ja kustannusten nousupaineen hillitseminen.

Hallitus tavoittelee noin 500 miljoonan euron vuotuista säästöä vuosikymmenen loppuun mennessä. Tätä tavoitetta voi pitää jopa vaatimattomana, mutta se on silti karkaamassa. Hallituksen esityksen mukaan sote-uudistus päinvastoin lisäisi julkisia menoja koko 2020-luvun ajan. Ja kun otetaan huomioon siirtymävaiheen kustannukset, sote-uudistus alkaisi tuottaa nykymalliin verrattuna nettosäästöjä vasta 2030-luvun jälkipuoliskolla.

Hallituksen esittämä sote-malli siis lisäisi julkisia menoja lähes kahden vuosikymmenen ajan, vaikka suunnan pitäisi olla päinvastainen. Tällaiseen uudistukseen Suomella ei ole ­varaa.

Myönteistä hallituksen esittämässä sote-uudistuksessa on, että järjestämisvastuu siirretään nykyisiltä 366 ­organisaatiolta – 310 kunnalta, 20 sairaanhoitopiiriltä ja 36 muulta sote-kuntayhtymältä – 21 maakunnalle ja Helsingille. On tehotonta, että runsaan viiden miljoonan asukkaan maassa on lähes 400 palvelujen järjestäjää.

Esitys ei kuitenkaan tarjoa kannusteita, jotka saisivat hyvinvointialueiksi nimetyt maakunnat järjestämään sote-palvelut mahdollisimman laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Uudistuksen yhteydessä pitäisi määritellä selvä menettely siltä varalta, että maakunta ei pysy sille määritellyssä ra­hoituskehyksessä. Vastaus ei voi olla, että valtio tulee tarvittaessa hätiin ja antaa maakunnalle lisärahoitusta. Ellei maakunta kykene kantamaan vastuutaan, se on väliaikaisesti otettava valtion ohjaukseen – ja liitettävä toiseen maakuntaan, mikäli ongelmat ovat pysyviä.

Maakunnille ei kuitenkaan pitäisi antaa verotusoikeutta. Suomessa tuloverotus on jo nyt kohtuuttoman ankaraa, ja uuden verotuksen tason luominen kunta- ja valtionveron rinnalle todennäköisesti nostaisi kokonais­veroastetta entisestään.

Verotusoikeuden turvin maakunnat voisivat vältellä ja siirtää tuonnemmas palvelutuotannon kannalta tarpeellisia päätöksiä: jos sote-palveluihin tarvittavat rahat uhkaavat loppua, tarjolla olisi aina maakuntaveron kiristämisen mahdollisuus.

Hallituksen esittämä sote-uudistus ei myöskään anna maakunnille mahdollisuutta päättää itse sote-palvelujen tuotantotavoista. Nykyisin kunnilla on selvästi laajemmat mahdollisuudet päättää palvelutuotannosta ja siitä, miten tuotanto on myös talouden kannalta tarkoituksenmukaisinta organisoida. Jos maakunta ei pysty hyödyntämään muita tuottajia, sen voimavarat menevät oman tuotanto­koneiston ylläpitämiseen. Maakuntien pitäisi antaa etsiä parasta mahdollista palvelutuotantokokonaisuutta alueelleen.

Eduskunnan on muutettava hallituksen sote-esitystä hyvin oleellisella tavalla. Mikäli tämä ei olisi mahdollista, on esitys palautettava sosiaali- ja terveysministeriöön uudelleenvalmistelua varten.

Ilkka Oksala ja Penna Urrila

Kirjoittajat ovat johtajia Elinkeinoelämän keskusliitossa.

