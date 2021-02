On erikoista, että energia-alan omat järjestöt eivät näe ongelmaa jakeluyhtiöiden tuottojen ylirahastuksessa.

Sähkölasku koostuu kolmesta eri komponentista: sähköenergiasta, jakelusta ja verosta. Kuluttaja voi omilla toimillaan vaikuttaa vain laskun energiaosuuteen, kun taas vero ja jakelun osuudet ovat melko vakioita. Jakelumaksut ovat viime vuosina tasaisesti nousseet, ja näitä korotuksia on perusteltu muun muassa säävarman jakeluverkon rakentamisella eli kaapeloinnilla.

Sähkölasku on monelle kuluttajalle välttämätön maksu, joka maksetaan pohtimatta, onko summissa jotain väärää. Sähkö on välttämättömyyshyödyke. Kesämökit ovat talvisin kylmillään, mutta sähkölaskusta tätä ei aina huomaa. Kyse on jakelukomponentin osuudesta, joka veloitetaan riippumatta siitä, onko mökissä kulutusta vai ei.

Tässä ei sinänsä ole mitään väärää, koska jakeluverkko on pääomavaltainen infrastruktuuri, josta tuleekin maksaa korvaus. Jakeluyhtiö on oman jakelualueensa paikallinen monopoli, jonka hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo energiamarkkinavirasto.

Ylen MOT-ohjelmassa (8.2.) tuotiin hyvin esille, ettei jakeluyhtiöiden valvonta toimi. Nykyinen valvontamalli sallii kohtuullisen tuoton jakeluyhtiöille laskennallisen mallin pohjalta, ei reaalitaloudellisen laskennan pohjalta, niin kuin pitäisi.

Se, että jakeluyhtiöt ottavat hyödyn nykymallin heikkoudesta, ei sinänsä ole lainvastaista, ja sijoittajavetoisten yhtiöiden kuuluukin tehdä mahdollisimman hyvää tuottoa omistajilleen. On kuitenkin vähintäänkin kyseenalaista, että valvontaviranomainen ei ole aktiivisesti tähän puuttunut.

Kuluttajien kuva sähkötoimialasta ei ainakaan parane, kun paikallinen monopoli ottaa suurta tuottoa jakelupääomalle ilman näennäistä valvontarajoitetta. Esimerkiksi voidaan ottaa MOT-ohjelmassakin mainittu Carunalle laskettu sallittu tuotto 154 miljoonaa euroa nykyvalvontamallilla. Carunan oma pääoma on kuitenkin hyvin pieni, ja jos tuottotaso laskettaisiin tilinpitotietoihin (eikä laskentamallin) pohjautuen, olisi suurin sallittu tuotto alle puolet nykyisestä.

Suomen sähkönkäyttäjät ry arvioi, että verkkoyhtiöt saivat veloittaa asiakkailta vuoden 2019 palveluistaan runsaat 480 miljoonaa euroa enemmän johtuen siitä, että sallittu tulos lasketaan Energiaviraston ”oikaisemista” luvuista todellisten tilinpäätöslukujen sijaan. Luku on varovainen arvio. Oikea luku saattaa olla jopa 700 miljoonaa euroa.

On myös erikoista, että energia-alan omat järjestöt eivät näe ongelmaa jakeluyhtiöiden tuottojen ylirahastuksessa. Sähkömarkkinoiden yhteispohjoismaista toimintaa hehkutetaan paljon, mutta tämä koskee vain energiaa.

Kun jakelun hinnoittelu on kuluttajan kannalta tehotonta, vie se uskottavuutta myös sähkömarkkinoiden toiminnasta. Kuluttaja helposti mieltää sähkön yhdeksi toimialaksi.

Jos kuluttaja voi omilla toimillaan vaikuttaa vain energiankulutukseen, eikä 70 prosenttia sähkölaskun summasta muutu, miksi säästää? Jakelun hinnoitteluun voisi hyvin soveltaa esimerkiksi tehoperusteista mallia (internetyhteys), ja sähkövero voisi olla riippuvainen pörssisähkön tasosta. Ennen kuin tähän päästään, tehoton valvontamalli on muutettava radikaalisti heijastamaan reaalitilinpitoa.

Pekka Sulamaa

kauppatieteiden tohtori, Järvenpää

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.