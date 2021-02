Valkosipuli on niin hyvää!

Mielipidesivulla on ihmetelty, miksi valkosipulia tyrkytetään joka paikkaan. Kirjoittajat ovat luultavasti vähemmistöä. Tähän ”tyrkyttämiseen” on yksinkertainen syy: valkosipuli on niin hyvää!

Tämähän on kyllä makuasia. Lapsuudessani 1950-luvulla äitini toi kotiin kaupasta valkosipulia. Sitä sanottiin kynsilaukaksi. Halkaistulla kynnen puolikkaalla siveltiin salaattikulhon sisäpinta ennen salaatin valmistamista. Tuoksu oli miellyttävä.

Kolmekymmentä vuotta myöhemmin pieni tyttäreni pyysi valkosipulia näkkileivälleen – tuoretta valkosipulia. Ajat muuttuvat. Nyt valkosipulista nautiskelevat ovat varmaan enemmistönä.

Pekka Palander

Helsinki

