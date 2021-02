Oppimisen ja koulunkäynnin tuki on saatava kuntoon

Tuen vahvistumisen pitää näkyä tuen kohdentamisessa, kestossa ja intensiivisyydessä.

Kun lapsi tai nuori kohtaa oppimisen ja koulunkäynnin haasteita, hän ei voi luottaa saavansa tarvitsemaansa tukea. Tuen järjestämisessä on puutteita kaikilla koulutusasteilla. Onko meillä varaa jatkaa näin?

Perusopetuksessa on käytössä kolmiportainen tuki, jossa tukea pitäisi antaa oppilaan tarpeiden mukaan. Ongelma on tuen portaiden epäselvyys. Oppilaalle ei välttämättä ole hyötyä siitä, että hän siirtyy tehostettuun tai erityiseen tukeen, koska tuki toteutuu usein vain paperilla.

Oppimisen tuen uudistuksen painopiste pitää olla lainsäädännön selkiyttämisessä niin, että tuen portaiden välillä on selvät erot, jolloin tuki todella vahvistuu seuraavalle portaalle siirryttäessä. On säädettävä taatut vähimmäistukitoimet, jotka oppilas aina saa kyseisellä tuen portaalla ollessaan. Elleivät tuen portaat tarkoita myös vahvistuvia tukitoimia, mitä hyötyä on koko järjestelmästä?

Tuen vahvistumisen pitää näkyä tuen kohdentamisessa, kestossa ja intensiivisyydessä. Opettajamitoitus ja ryhmäkokoa pienentävät kertoimet oppilaille tuen tarpeen mukaan varmistavat tuen vaikuttavuuden. Jos tuki ei lievitä oppijan haasteita, tukea tulee muokata.

Varhain annettu tuki vähentää tuen tarvetta jatkossa. Hyvä yleinen tuki onnistuu parhaimmillaan vähentämään tehostetun ja erityisen tuen tarvetta. Ei saa myöskään unohtaa inhimillistä näkökulmaa. Jokaisella on oikeus saada tarvitsemaansa tukea ja tasoistaan opetusta. Oikeus tarvittaessa pienempään ryhmään vahvistaa inklusiivisuusperiaatetta: kun käytössä ovat joustavat ryhmittelyt, lähikoulu voi aidosti tarjota kaikille soveltuvinta opetusta.

Tukea ei voi toteuttaa ilman rahallisia panostuksia. Pelkkä toimintakulttuurin tai asenteen muutos ei paranna lastemme saamaa tukea. Todellinen muutos on mahdollista vain, jos resurssit ovat kunnossa.

Tällä hetkellä ei ole riittävästi erityisopettajia kattamaan tuen tarvetta. Siksi on syytä kohdistaa rahoitusta lisäkoulutukseen. Myös opettajien erityispedagogisia, erilaisten oppilaiden opettamiseen liittyviä taitoja on kehitettävä opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa.

Hallitusohjelmaan on nostettu aivan oikein tuen ongelmien korjaaminen, mistä hallituksen on nyt pidettävä kiinni. Ensimmäisenä pitää kuitenkin vaatia opetuksen järjestäjiä noudattamaan jo nyt voimassa olevia lakeja. Jatkossa tarvitaan lainsäädännön muutoksia, jotta jokaisen oikeus tukeen toteutuu ja koulu luo hyvinvointia kaikille.

Sari Jokinen

erityisasiantuntija, OAJ

Piia Björn

dosentti, Jyväskylä

