Vastakkainasettelu neulomisessa on turhaa

Tuula Mattila (HS Mielipide 12.2.) esitti erikoisia näkemyksiä neulontaohjeista. Yhtä hyvin voisin väittää, että ”entisaikojen” ohjeet ovat hankalia ja jäävät kesken. En kuitenkaan tee niin, koska se ei hyödytä ketään.

Ylhäältä alas neulottavat ohjeet ovat yleistyneet muun muassa siksi, että niitä on miellyttävä neuloa pyöröpuikoilla, neuletta ei tarvitse lopuksi enää ryhtyä kokoamaan yksittäisistä osista, eikä siihen tule tönkköjä saumoja. Hyvin suunniteltu yksinkertainen malli ja selkeästi kirjoitettu ohje ovat aloittelevalle neulojalle kaikista tärkeimmät asiat, muu on makuasiaa. Potentiaalisia neulojia on aivan turha pelotella tuulesta temmatuilla yleistyksillä. Maailma muuttuu ja neuleohjeet kehittyvät.

Neulomisen iloa kaikille – tyylistä riippumatta!

Johanna Juvonen

Helsinki

