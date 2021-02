Synti ymmärretään nykyään liian usein vain moraalisesti paheellisena toimintana, vaikka synnin käsitteellä on syvemmät ulottuvuutensa.

Noona Bäckgren kirjoitti kolumnissaan (HS 9.2.), ettei koronaviruskeskustelu kaipaa puhetta synnistä. Arvatenkin voimakkaan kristillinen sana herättää vastareaktioita, mutta Bäckgren luki synnin viaksi sellaistakin, mitä siihen ei kristinuskon mukaan kuulu.

Bäckgren kirjoitti näin: ”Synti-sanan perimmäinen merkitys on teko tai toiminta, joka rikkoo Jumalan tahtoa vastaan. Vaikka sanaa käyttäisi maallisemmassa tarkoituksessa, se viittaa johonkin anteeksiantamattomaan.” Synnillä tarkoitetaan myös toimintaa, joka rikkoo sekä itseä että lähimmäistä kohtaan. Väite, että synti olisi jotakin anteeksiantamatonta, on virheellinen: syntien anteeksi antaminen on kristillisen armo-opin ydin.

Synti ymmärretään nykyään liian usein vain moraalisesti paheellisena toimintana, vaikka synnin käsitteellä on syvemmät ulottuvuutensa. Esimerkiksi perisynnin käsitteellä tarkoitetaan sitä, että jokainen ihminen on osallinen myös passiivisella tavalla. Pahan tekeminen periytyy, eikä yksi ole toista parempi. Samoin on korostettu ajatusta, että niin pienet kuin suuretkin synnit vievät pois pelastuksesta.

Kun synti ymmärretään meissä jokaisessa olevana ja lähimmäisiä kohtaan rikkomisena, synnin käsite on yllättävänkin käyttökelpoinen. Se sopii esimerkiksi ilmastokriisistä keskusteluun. Ilmaston kannalta väärä toiminta, kuten lentäminen tai lihansyönti, voi olla houkuttelevaa – kuten synti on – ja tarjota nautintoa. Pienikin ilmastosynti vie kohti kadotusta.

Perisyntiin vertautuu se, miten elämäntapamme on kestämätön ja miten jokainen meistä on siitä hyötynyt. Ainoa ratkaisu on luopua synneistä, pyrkiä niiden tekemisestä eroon. Enemmän luopumista ja syntien tunnustamista kaipaa myös ilmastokriisin torjunta, sillä kompromisseilla tulokset jäävät laihoiksi.

Ville Hämäläinen

väitöskirjatutkija, Lempäälä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.