Helsingin Sanomat kertoi (11.2.), että Saimaa ilman kaivoksia -kansanliikkeen näkemyksen mukaan hallinto-oikeus ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tulkitsevat kaivoslakia kaivosyhtiöiden eduksi.

Tukes on viranomainen ja toimii voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Lainsäädäntövalta on Suomessa eduskunnalla, ja viranomaisten toiminnan laillisuutta valvoo oikeuskansleri. Tukesin toiminnasta lupa- ja valvontaviranomaisena ei ole löytynyt huomautettavaa.

Ymmärrämme, että varauksiin ja malminetsintään liittyy huolia ja että lähialueella kunnilla, yrittäjillä ja asukkailla on erilaisia tarpeita maankäytölle. Kaivoslakia uudistetaan parhaillaan, ja lakiuudistuksen tavoitteena on parantaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja ottaa ympäristöasiat entistä vahvemmin huomioon. Tukes on mukana kaivoslakia uudistavassa työryhmässä.

Kaivoslaissa tarkoitettuna kaivosviranomaisena Tukes myöntää lain perusteella varauspäätöksiä ja malminetsintälupia. Varausalueella voidaan tehdä jokamiehelle sallittuja vähäisiä etsintätöitä, käytännössä tutustua maaperään enintään kymmenen senttimetrin syvyydestä. Varauspäätös antaa hakijalle etuoikeuden valmistella malminetsintähakemusta alueelle.

Malminetsintälupahakemuksen käsittelyn yhteydessä Tukesin on selvitettävä alueen luonto-, vesistö- ja ympäristövaikutukset sekä kuultava eri osapuolia lupahakemuksista. Malminetsintäluvat edellyttävät lausuntoja muun muassa ely-keskuksilta ja kunnilta, jotka arvioivat hakemusta luonnonsuojelun ja maankäytön näkökulmista.

Tukesin varauspäätös tarkoittaa aluevarausta malminetsinnän suunnitteluun. Malminetsintälupa on tutkimuslupa etsiä malmia. Kumpikaan näistä ei automaattisesti johda kaivokseen, sillä kaivosta varten tarvitaan kaivoslupa.

Nykyisen kaivoslain perusteella (2011) Suomessa ei ole perustettu yhtään uutta kaivosta. Kaivosviranomaisena Tukes valvoo lupaehtojen noudattamista ja tekee tarkastuksia malminetsintäalueille ja kaivoksiin.

Kirsi Levä

johtaja, Tukes

Kimmo Peltonen

pääjohtaja, Tukes

