On tärkeää saada ihmiset ymmärtämään, millaisia psykologisia vaikuttamisen keinoja huijarit käyttävät.

Nimimerkki Tytär (HS Mielipide 7.2.) kirjoitti nettihuijauksen kohteeksi joutuneesta äidistään. Hän toivoi viranomaisten aktiivisuutta ilmiössä. Tuomas Pöyhönen ja Sami Ruusuvuori vastasivat (HS Mielipide 12.2.), mitä esimerkiksi poliisi on tehnyt asian eteen.

Poliisin ja kaikkien viranomaisten tekemä työ huijausten estämiseksi on arvokasta, mutta kansainvälisen tutkimus- ja kokemustiedon mukaan huomio Suomessa vaikuttaa joskus kiinnittyvän asian viereen.

Tutkimuksissa on havaittu, etteivät tiedotuskampanjat tuo välttämättä potentiaalisille uhreille esiin mitään uutta. Suurin osa tutkimuksissa haastatelluista ja itse kohtaamistani huijausten uhreista on ollut tietoisia huijausilmiöstä ennen uhriksi joutumista – jopa niistä yksittäisistä huijaustyypeistä, joihin he ovat sitten lopulta itse langenneet.

Ilmiön sisäistäminen on tärkeämpää kuin sen mekaaninen oppiminen. Siksi juuri nyt liikkeellä olevista huijauksista varoittamisen sijaan tehokkaampaa on opettaa vaarassa olevat ymmärtämään, millaisia psykologisia vaikuttamisen keinoja huijarit käyttävät tehdäkseen ihmisistä uhreja. Tähän myös media voisi osallistua tehokkaasti kohdentamalla huomionsa mekanismeihin huijauksen takana eikä tarinoihin siitä, miten taas joku menetti satojatuhansia euroja.

Ulkomailla on myös huomattu, että viranomaistoiminnassa oma aktiivisuus korostuu pelkän reagoinnin sijaan. Tästä hyvä esimerkki on Australiassa toteutettu Project Sunbird ja muut sen kaltaiset toimet, joissa viranomaiset ovat yhdistäneet voimansa aktiivisesti etsiäkseen ja yksittäin pelastaakseen jo huijatuksi tulleita tai parhaillaan huijattuja. Pelkän ennaltaehkäisyn sijaan ollaan siirrytty aktiiviseen torjuntaan.

Jokainen Tyttären jakaman kokemuksen kaltainen tapahtuma on liikaa. Siksi toivoisin minäkin, että löytäisimme Suomessa parhaat tavat torjua tätä ilmiötä.

Riku Salmivuori

opettaja, Järvenpää

