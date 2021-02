Viikon puheenaiheet

1) Köyhä Suomi

Maanantaina valtiovarainministeriö julkaisi raportin, jonka mukaan Suomi on putoamassa taloudessa muiden Pohjoismaiden kelkasta. Suomen talous on kasvanut finanssikriisin jälkeen muita Pohjoismaita hitaammin ja valtio on ottanut rajusti velkaa. Lähivuosina tilannetta synkentää Suomen väestörakenne: eläkeläisten määrä lisääntyy, työikäisten vähenee. Aiemmin ministeriön raportit on yleensä otettu vastaan nöyrästi, mutta tällä kertaa väiteltiin puolesta ja vastaan. Talouspolitiikassa paino on nyt sanan jälkimmäisellä osalla.

2) Elpymisväittely

Keskiviikkona eduskunnassa käsiteltiin EU:n elpymispakettia, mutta keskustelu meni ohi huutamiseksi, kun yhdet puhuivat aidasta, toiset aidanseipäistä. Hallituksen mielestä elpymispaketti pelasti EU:n ja sitä kautta myös Suomen talouden. Opposition mielestä Suomi maksoi liikaa, sai liian vähän ja oli vielä viemässä EU:ta kohti velkaunionia. Perussuomalaiset jätti asiasta välikysymyksen, johon lähtivät mukaan myös kristillisdemokraatit ja nyt-liike. Kokoomus yritti tasa­painoilla EU-myönteisyyden ja hallituskriittisyyden välillä.

3) Nöyryytys

Perjantaina Venäjän ulko­ministeriön julkaisemassa haastattelussa ulkoministeri Sergei Lavrov esitti uhkauksen: Venäjä katkaisee suhteensa EU:hun, jos maalle asetetaan liian kovia talouspakotteita. ”Jos haluat rauhaa, valmistaudu sotaan”, Lavrov sanoi.

Lavrovin uhittelu oli jatkoa linjalle, jonka Venäjä on omaksunut Aleksei Navalnyita tukevien mielenosoitusten jälkeen. Viime viikolla Venäjä nöyryytti Moskovassa vieraillutta EU:n ulkopoliittista edustajaa Josep Borrellia. Venäjän painostus ja Borrellin nöyristely herättivät EU-maissa tyrmistystä.