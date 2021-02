Kun nykyisin katsoo laitumella käveleviä tietynrotuisia lehmiä, ei aina voi välttyä vaikutelmalta, että lehmät on jalostettu maidontuotantokoneiksi.

Kotieläintieteen emeritusprofessori Esko Poutasen mukaan maapallon väestöä ei ruokita ilman tuotantoeläimiä (HS Mielipide 14.2.).

Minulla on asiasta sama käsitys: maapallon väestönkasvu on niin suurta, ettei ihmisiä voida ruokkia ilman kotieläintuotantoa. Poutanen toi esille yhtenä myönteisenä asiana eläinjalostuksen: ”Eläinjalostuksella on esimerkiksi lypsylehmien tuotantokykyä lisätty niin paljon, että nyt yksi lehmä tuottaa maitoa vuodessa yhtä paljon kuin viisi eläintä 1950-luvulla.”

Eläinsuojelulain mukaan sellainen eläinjalostus tai jalostusmenetelmien käyttäminen, josta voi aiheutua eläimelle kärsimystä taikka merkittävää haittaa eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille, on kielletty.

Kun nykyisin katsoo laitumella käveleviä tietynrotuisia lehmiä, ei aina voi välttyä vaikutelmalta, että lehmät on jalostettu maidontuotantokoneiksi. Valtava utareiden koon kasvu näyttää aiheuttavan ainakin osalle lehmistä vähintäänkin merkittävää haittaa hyvinvoinnille jo kävellessä – juoksemisesta tai hyppimisestä puhumattakaan (jota lehmät mielellään tekevät silloin, kun pääsevät pitkän tauon jälkeen laitumelle).

Tuntuu luonnottomalta, että utareet on jalostettu niin suuriksi ja painaviksi, että joudutaan käyttämään utareliivejä, jotta lehmät eivät polkisi vetimiään tai ettei syntyisi repeämiä utareiden sidekudokseen.

Joskus sitä ihmettelee, missä kulkee raja taloudellisen hyödyn tavoittelemisessa eläinten hyvinvoinnin kustannuksella. Onko raja kenties silloin saavutettu, kun yksi lehmä tuottaa yhtä paljon maitoa vuodessa kuin seitsemän eläintä 1950-luvulla?

Saana Kauko

eläinlääkäri, Köyliö

