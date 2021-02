Vihdoinkin Helsingin seudulla voi hiihtää. Ilon pilaa kuitenkin hiekka, jota on roiskittu monin paikoin, esimerkkinä vaikkapa Auroran silta. Talvella useat sadat hiihtäjät ja pulkanvetäjätkin käyttäisivät siltaa, mutta se on mahdotonta. Hiekoituslaitteella on roiskittu hiekkaa tien täydeltä ja ylikin.

Nykyiset ”pyörivät” hiekoituslaitteet tuhlaavat muutenkin suuren määrän hiekkaa.

Juhani Jääskeläinen

Helsinki

