Lapsen nuhakuume on viemässä isältä palkan

Mieheni kiikutti pojan koronavirustestiin ja jäi hoitamaan lasta kotiin pariksi päiväksi. Työnantaja vaatii tällaisessakin tilanteessa sairauslomatodistuksen, jonka hankkiminen juuri nyt on erittäin vaikeaa.

Sain jälleen kerran muistutuksen siitä, miten erilaisissa todellisuuksissa suomalaiset nykyään elävät. On mahtavia työpaikkoja, joissa työntekijät voivat itse vaikuttaa oman työnsä sisältöön ja organisointiin. Sitten ovat ne nykypäivän paskaduunit, mikä näkyy paitsi palkassa myös siinä, ettei työntekijöihin luoteta eikä työnantaja jousta millään lailla eri elämäntilanteissa.

Sattui niin, että 1,5-vuotias poikamme sairastui nuhakuumeeseen. Häntä ei voinut viedä päiväkotiin. Ohjeistuksen mukaisesti mieheni kiikutti pojan koronavirustestiin ja jäi hoitamaan lasta kotiin pariksi päiväksi. Mieheni luuli, että palkanmaksu jatkuu normaalisti, mutta kävikin ilmi, että tällaisessakin tilanteessa työnantaja vaatii sairauslomatodistuksen.

Miten ihmeessä sellaisen saa, kun julkisella puolella ei pääse läpi ajanvaraukseen? Koronavirustestin tuloksia pitää myös odottaa omaehtoisessa karanteenissa, eikä lähteä lääkäriin levittelemään mahdollista tautia. Mitä jos tulosten saapuminen kestää kaksi vuorokautta ja tämän jälkeen onkin viikonloppu, jolloin lähtökohtaisesti terveyskeskukseen ei enää pääse lainkaan? Negatiivisen koronatestituloksen saanut nuhainen ja yskivä lapsi ei ole ensiavun asia.

Meillä on lapselle vakuutus, mutta vakuutuksen omavastuu on samaa luokkaa kuin mieheni parin päivän palkka. Muutenkaan en lähtökohtaisesti halua kiikuttaa lasta turhaan lääkäriin, kun on oletettavaa, että tauti menee itsestään ohi muutamassa päivässä.

Itse työskentelen hyväpalkkaisessa asiantuntijatyössä, eikä tilanne juuri vaikuta perheemme kuukausibudjettiin. Mutta mitä tekevät ne työntekijät ja perheet, joilla tilanne ei ole yhtä hyvä? Käyvät hakemassa täydennystä leipäjonosta, kun ruoka loppuu kesken?

Onhan tämäkin tietenkin työnantajan näkökulmasta yksi keino kulujen karsimiseen ja voittojen maksimointiin.

Työnantajan toimintaan suivaantunut

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.