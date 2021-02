Viime päivinä Helsingin Sanomissa on keskusteltu filosofian merkityksestä. Filosofiaa ei turhaan kutsuta tieteiden äidiksi, sillä se on tieteellisen maailmankatsomuksen alku ja juuri. Kuitenkin lukuisat tieteenalat ovat eriytyneet filosofiasta, ja siten filosofialle on jäänyt varsin kapea mutta ylivoimaisen holistinen siivu. Sen pitäisi olla samaan aikaan kaikkea, mutta kuitenkin jotain erityistä. Lisäksi filosofian tieteellistä arvoa murentavat kaikenlaiset ”jokainen on oman elämänsä filosofi” -ilmaisut.

Filosofia onkin ollut pitkään tienristeyksessä, jossa suunnaksi voi ottaa joko nykyajan popularisoidut elämänviisaudet tai vaihtoehtoisesti hyvin kapean sektorin ajattomassa tieteellisessä tutkimuksessa, jossa tilaa on enää lähinnä metakeskustelulle. Filosofiaa ei voi vetää molempiin suuntiin ilman yleistä hämmennystä filosofian oikeasta luonteesta.

Binga Tupamäki

oikeustieteen ja käytännöllisen filosofian opiskelija, Kauniainen

