Nimimerkki Epätoivoiset vanhemmat toi mielipidesivulla (HS 11.2.) esiin vaikeuden saada helsinkiläiselle psyykkisesti oireilevalle nuorelle apua.

Kirjoituksesta kävi hyvin ilmi, kuinka hoitojärjestelmä on pirstoutunut. Esimerkin nuori sai ennen erikoissairaanhoitoon hakeutumista apua perustasolta, tässä tapauksessa koulusta, nuorisoasemalta ja sosiaalipuolen perhetyöstä. Erikoissairaanhoitoon hän sai ajan vasta päivystyskäynnin kautta, ja tutkimusjakso toteutui, mutta varsinaista hoitoa hän odottaa edelleen. Paitsi nuori itse myös läheiset kärsivät pitkittyneestä tilanteesta.

Kuvatut ongelmat on tiedostettu ja niihin on reagoitu. Vuodenvaihteessa on käynnistetty toimenpiteitä tutkimusjakson ja hoitojakson välisen viiveen poistamiseksi Husin nuorisopsykiatrialla. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden palveluketjun parantaminen on yksi tämän vuoden painopisteistä Helsingissä.

Hus ja Helsingin kaupunki ovat lisänneet yhteistyötä muun muassa tarjoamalla varhaista lyhytpsykoterapiaa, erikoissairaanhoidon konsultaatioapua sekä jalkautuvia sairaanhoitajia perustason yksiköihin. Lisäksi Hus johtaa kansallista Terapiat etulinjaan -hanketta, jossa levitetään perustasolle tutkimusnäyttöön perustuvia hoitomalleja myös nuorten mielenterveyden häiriöiden hoitoon.

Joka viides nuoruusikäinen kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä. Apua tulee saada heti alkuvaiheessa. Näihin häiriöihin on olemassa vaikuttavia psykososiaalisia hoitoja, ja lievät häiriöt helpottuvat niillä yleensä hyvin. On kuitenkin tilanteita, joissa erikoissairaanhoidon tasoinen arvio ja hoito on välttämätöntä. Myös osastohoito on joskus tarpeen.

Eettisenä ohjenuorena voidaan pitää, että vaikeimmin oireilevien hätään pitää vastata ensin ja heidän hoitonsa resursointi on turvattava. Nykyisillä resursseilla erikoissairaanhoito on maksimaalisesti hyödynnetty, jopa jatkuvasti ylikuormitettu. Tällä hetkellä alueen nuoruusikäisestä väestöstä joka kymmenes on Hus nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon piirissä. Resurssien käyttöä optimoidaan jatkuvasti. Tästä huolimatta kysyntä ylittää merkittävästi erikoissairaanhoidon kyvyn tuottaa tarvittavaa hoitoa.

Oli todella huolestuttavaa lukea epätoivoisten vanhempien kokemuksista. Nuorten mielenterveyden hoidon koordinoinnissa ja resursoinnissa on vielä työtä tehtävänä, jotta jokainen apua tarvitseva saa hoitoa oikea-aikaisesti.

Sote-lainsäädännön edetessä on vältettävä hoitoketjujen rikkomista ja vastuun hajauttamista, erityisesti Uudellamaalla, jossa toimintoja ollaan organisoimassa erillisratkaisulla. Käsityksemme mukaan nuorten mielenterveyspalveluiden pirstaleisuus on jopa resursointia suurempi ongelma. Nuorten mielenterveyspalveluiden toimintaedellytykset pitää turvata.

Laura Häkkinen

johtaja, Nuorisopsykiatrian linja

Jesper Ekelund

toimialajohtaja

Hus Psykiatria

