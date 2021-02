Yksilöllisten lasien myynti asiakkaalle ilman henkilötietoja ei ole mahdollista.

Marko Junkkari kirjoitti (HS Sunnuntai 14.2.) tapauksesta, jossa optikkoliike oli lukulasiostoksen yhteydessä tallentanut asiakkaastaan henkilötietoja. Jutun pihvi on siinä, miten vaikeaksi tietojen poisto oli osoittautunut. Eikö siis voi yksinkertaisesti tulla unohdetuksi?

Koska yrityksemme käytäntöjä henkilötietojen rekisteröinnissä arvioitiin jutussa nimellä ja kriittisesti, haluamme avata käytäntöjemme perustaa. Harva asiakas ehkä mieltää optikolla käydessään samalla vierailevansa terveydenhuollon toimipisteessä.

Laillistettuina optikkoina meillä on velvollisuus kerätä määrättyä, potilastiedoksi katsottavaa tietoa asiakkaistamme ja säilyttää sitä säädetyllä tavalla (muiden muassa Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä sekä Laki potilaan asemasta ja oikeuksista). Tämä lainsäädäntö on ensisijaista esimerkiksi EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR) nähden. Yksilöllisten lasien myynti asiakkaalle ilman henkilötietoja ei ole mahdollista.

On kokonaan toinen asia, mikä tieto on missäkin tapauksessa tarpeen ja miten tietoja käytetään. Specsavers ei ole yhteydessä asiakkaisiin ilman heidän suostumustaan. GDPR-säädökset huomioiden käytämme asiakastietojamme vain määriteltyihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on kerätty ja joista asiakasta on informoitu liikkeessämme ja tietosuojakäytännöissämme. Jos asiakkaamme haluavat käyttää GDPR:n sallimia oikeuksiaan, kuten oikeutta tulla unohdetuksi, he voivat sen tehdä. Yhteystietojen poistoa varten on yksilöitävä, keneltä tiedot tulee poistaa. Jutun mukaisesti allekirjoittanut on ollut sähköpostiyhteydessä asiakkaaseen ja hänen yhteystietonsa on poistettu. Valitettavasti tieto poistamisesta ei ollut mennyt asiakkaalle. Tästä olemme pahoillamme.

Specsavers on antanut tietosuojavaltuutetulle vastauksensa tapaukseen liittyvään tietopyyntöön syksyllä 2019. Odotamme mielenkiinnolla päätöstä asiassa, jolla on laajempaakin merkitystä terveydenhuollon potilas- ja asiakastietojen käsittelyn osalta. Toimimme kaikilta osin lakien, asetusten ja muun viranomaisohjeistuksen mukaisesti.

Erkki Tala

maajohtaja, Specsavers Finland oy

