Kansallisesti yhtenäinen laskentatapa ja henkilöpohjainen seuranta antaisivat mahdollisuudet alueelliseen tai kuntien väliseen vertailuun.

Helsingin Sanomat vertaili ammattiopintojen keskeyttäneiden määrää ja eron syitä vuonna 2020 Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa (Ammattiopinnot jäivät kesken suurelta joukolta nuoria Helsingissä ja Vantaalla, HS 7.2.), (Espoon Omniassa koronavuosi ei lisännyt opintojen keskeytyksiä, HS 7.2.). Aihe nousi esille myös mielipidesivulla (HS 9.2.). Kirjoitusten mukaan ammatillisen koulutuksen keskeyttäminen kiihtyi viime vuonna Helsingissä ja Vantaalla, kun taas Espoossa kokonaan opintonsa lopettaneiden määrä väheni.

Ammattiopintonsa keskeyttäneiden ajantasaiseen seurantaan ei ole Suomessa yhtenäistä tapaa. Kunnissa ja oppilaitoksissa se lasketaan eri määrittelyjen pohjalta. Myös opiskelijamäärän laskemiseen on erilaisia tapoja, mikä vaikuttaa edelleen keskeyttäneiden prosenttilukuihin.

Koska Espoo, Helsinki ja Vantaa käyttävät keskenään erilaista tapaa laskea keskeyttäneiden määrää ja prosenttiosuuksia, kirjoituksessa mainitut ja sen pohjatietona olleet luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia eikä niiden pohjalta voi tehdä johtopäätöksiä. Kansallisesti yhtenäinen laskentatapa ja henkilöpohjainen seuranta antaisivat mahdollisuudet alueelliseen tai kuntien väliseen vertailuun.

Opintojen keskeyttäminen on tärkeä asia ja sitä on seurattu ja seurataan systemaattisesti. Edustamissamme oppilaitoksissa teemme kaikkemme sen eteen, että opinnot edistyisivät ja opiskelijat kokisivat opiskeluajan merkitykselliseksi osaksi elämää. Kannamme myös yhteiskuntavastuuta kaikkien ikäluokkien koulutuksesta ja erilaisista opiskelijoista lähtötasosta riippumatta. Yhä useampi opiskelija vasta etsii koulutus- ja urapolkuaan, ja tämä näkyy väistämättä myös keskeyttämisluvuissa.

Jokainen keskeyttäminen on takaisku niin opiskelijalle, oppilaitokselle kuin yhteiskunnallekin. Tärkeintä on kuitenkin se, miten onnistumme auttamaan opiskelijoitamme elämässä eteenpäin. Siihen löytyy valtakunnallisia henkilöpohjaisia tilastoja opintojen kulusta ja tutkinnon suorittaneiden sijoittumisesta. Tämä tieto on kuitenkin käytössämme liian myöhään. Tämän vuoksi kehitämme yhdessä tekoälypohjaisia ratkaisuja.

Meillä rehtoreilla on toimiva yhteistyö. Jaamme parhaita käytänteitä myös keskeyttämisen ehkäisemiseksi. Näin olemme tehneet myös korona-aikana ammatillisen koulutuksen siirryttyä etäopetukseen.

Pekka Tauriainen

rehtori, Varia

Maria Sarkkinen

johtava rehtori, Stadin ammattiopisto

Maija Aaltola

rehtori, Omnia

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.