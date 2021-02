Helsinki on lisännyt resursseja ja uusia ammattilaisia mielenterveyden palveluihin

Olennaista on saada koko hoitoketju toimimaan lapsen ja nuorten tarpeita kuunnellen ja huomioiden erikoissairaanhoitoon asti.

Nimimerkki Epätoivoiset vanhemmat kirjoitti (HS Mielipide 11.2.) yläkouluikäisen lapsensa vaikeudesta saada mielenterveyspalveluita. Tilanne, jonka vanhemmat kuvasivat, on raskas ja muutosta todella tarvitaan.

Huojentavaa on, että ongelmaan on Helsingissä tartuttu. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden palveluketjun kuntoon laittaminen on yksi tämän vuoden painopisteistä Helsingissä.

Olemme käyneet tällä valtuustokaudella perusteellisesti läpi koko lasten ja nuorten mielenterveyden palveluketjun sosiaali- ja terveyspalveluiden, Husin ja koulujen oppilashuollon kanssa. Sen pohjalta korjaustyö on käynnistynyt, ja Helsinki on jo lisännyt resursseja ja uusia ammattilaisia kaupungin palveluihin. Paljon työtä on vielä edessä.

Olennaista on saada koko hoitoketju toimimaan lapsen ja nuorten tarpeita kuunnellen ja huomioiden erikoissairaanhoitoon asti. Toimiakseen tähän tarvitaan koko kaupungin sekä Husin panostuksia. Nuorten – ja aivan kaikkien – pompottelun taholta toiselle on loputtava.

Helsingissä mielenterveyspalveluita parannetaan monin tavoin. Uusiin matalan kynnyksen mielenterveyspisteisiin (Mieppi) voi ajan varata itse. Lyhytterapiaan tulee myös uusi palveluseteli. Nämä ovat askelia kohti saavutettavampia mielenterveyspalveluita, joissa ei tarvitse jonottaa pitkiä aikoja saadakseen ensimmäisen avun. Vahvaa tukea tarvitseville on luonnollisesti oltava pidempiaikaista, toimivaa hoitoa.

Pidän tärkeänä, että Helsingissä olemme pystyneet huolehtimaan resurssien lisäyksistä. Palveluiden kuntoon saattaminen vaatii panostamista myös jatkossa. Työ on kuitenkin jo käynnissä.

Sanna Vesikansa

sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari (vihr)

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.