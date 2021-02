Päivi Ängeslevän kolumnissa (HS 7.2.) pohdittiin suomalaiskoteihin kertyviä tavaravuoria. Jotta tavaramäärä saadaan kuriin, pitää kysyä, miksi ja miten tavaravuoret syntyvät.

Taustalla on talousjärjestelmän valuvika. Nykyisessä, niin sanotussa lineaaritaloudessa tavarasta tulee törkyä, koska olemme oppineet, että talous ja hyvinvointi kasvavat vain uusia tavaroita valmistamalla. Kiertotalous tarjoaa vaihtoehdon, jossa kulutus perustuu tavaroiden omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen. Kestäviksi ja korjattaviksi suunnitellut tavarat ovat kovassa käytössä vuokraus-, lainaus- ja jakamispalveluiden avulla.

Sitran Omistamisen muutos kiertotaloudessa -selvityksen mukaan palveluihin perustuva liiketoiminta hyödyttää ympäristöä, luo yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia ja helpottaa elämää.

Maailmassa on jo nyt enemmän tavaraa kuin luontoa, ja globaalin raaka-aineiden käytön on ennustettu kaksinkertaistuvan vuoden 2011 tasosta vuoteen 2060 mennessä. Muutos kohti kiertotaloutta on siis myös välttämätön.

Riku Sinervo

kiertotalouden asiantuntija, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra

