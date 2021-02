Hyvin muotoillut teknologiset ratkaisut voivat parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta ja vähentävät usein myös kustannuksia.

Ei riitä, että jokin tuote tai palvelu on ekologinen. Sen on oltava myös ihana. Vielä parempi, jos se on myös kätevä ja edullinen. On turha odottaa, että suurin osa ihmis­kuntaa vaihtaa eko­logisempaan elämän­tapaan, jos se tarkoittaa kieltäymyksiä ja kärsimystä.

Itse vaihdoin ekologiseen kuukautis­suojaan vasta, kun oli saatavilla tuote, joka on kaikilla mahdollisilla tavoilla parempi kuin kerta­käyttöinen vaihto­ehto. Pirkan­maalta maailmalle ponnistanut Lunette-kuu­kuppi on mukava, kaunis ja helppo­käyttöinen. Jos sitä vertaan 1990-luvulla eko­kaupasta löytämääni narulliseen luonnon­sieneen, on helppo ymmärtää, että muutkin kuin hipit motivoituvat sitä käyttämään. Tarvitsemme lisää tällaisia tuotteita kaikille elämän­alueille: voittavan ratkaisun.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on esittänyt, että tarvitsemme uuden eurooppalaisen Bauhausin. Arkkitehtuuri- ja muotoilukoulu Bauhaus onnistui muotoilemaan länsimaisen ymmärryksen haluttavasta elämäntyylistä. Suomessa Bauhaus vaikutti vahvasti Taideteollisen korkeakoulun –sittemmin Aalto-yliopiston – opetukseen.

Sata vuotta sitten kehitetty estetiikka näkyy edelleen ympärillämme. Pelkistettyjä muotoja ja geometriaa, joka on samaan aikaan linjakasta ja leikkisää. Bauhausin vahvuus oli sen poikkitaiteellisuus ja sitä kautta vapaa henki ja monipuolinen ymmärrys elämästä. Se näytti nykyaikaiselta – ja näyttää edelleen.

Tyylitajun, maun, kehittyminen ajan mukana on siitä vinhan tehokas muutosvoima, että se saa muunlaiset ratkaisut vaikuttamaan silmissämme vanhanaikaisilta nololla tavalla. Yhtäkkiä ajatus terveyssiteestä tuntuu aivan naurettavalta. Miksi ihmeessä käyttäisin arjessani jotain niin tunkkaista ja rumaa? Ne haisevat ja tuntuvat ikäviltä. Kehtaako sellaisia os­taakaan? Myöntää kavereille, että käytän.

Sosiaalinen paine kohti nykyaikaisia ratkaisuja on yhteiskunnalle luonnollinen tapa tehdä arjen vallankumouksia. Niitä salakavalasti joka kodissa tapahtuvia vallanvaihdoksia, joiden voimalla on lopetettu esimerkiksi lasten ruoskiminen ja palvelijanhuoneet.

Arjen muutos tarvitsee tuekseen paitsi teknologisia ratkaisuja, kuten parempia materiaaleja ja elämää helpottavia kodinkoneita, myös kauneuden lumovoimaa. Upea muotoilu on houkutuslintu, joka voi ujuttaa ilmastoteot jokaisen perheen elämään. Viekkain muotoilija saa meidät valitsemaan ekologisen vaihtoehdon edes huomaamatta sitä, että teimme ekologisen valinnan. Se vain oli niin itsestään­selvästi siinä.

Organisaatiotasolla hyvin muotoillut teknologiset ratkaisut voivat parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta ja ovat mahtava muutosvoima, mikäli ne myös vähentävät kustannuksia. Niin ne tapaavat tehdä. Esimerkiksi 2000-luvun alussa teollisen muotoilijan palkkaaminen vähensi Metson paperikoneiden osien määrää alle puoleen aiemmasta.

Ylipäänsä organisaatio onnistuu muutoksessa todennäköisemmin, jos muutos muotoillaan hyvin. Muuten olen sitä mieltä, ettei yhdenkään puljun pidä odottaa valtiotason kannustimia hiilineutraaliin siirtymään, vaan yhtiöiden on tehtävä siirtymä itse ja välittömästi. Se on vastuullista toimintaa, ja sellaiseen jokainen toimitusjohtaja tässä maassa vain on velvollinen.

Meidän on aika kääntää katseemme Lahden kaupunkiin. Jos Lahden Pelicans pystyy muuttumaan hiilineutraaliksi, se on mahdollista muillekin. Se vaatii ihan tavallisia ilmastotekoja ja -ratkaisuja, jotka vähentävät liikkumisen, rakennetun ympäristön ja ravinnon hiilikuormaa. Ja jos vielä näiden ratkaisujen jälkeen ollaan hiilijalanjäljessä historian väärällä puolella, se kompensoidaan. On turha tulla vinkumaan, onko kompensaatio tehty oikein. On käytettävä niitä välineitä, joita meillä on.

Lahti näyttää tietä. Siellä on myös Muotoiluinstituutti ja rakenteilla uudenaikainen taide-, juliste- ja muotoilumuseo Malski.

Kirjoittaja on kirjailija.