Kouluihin vyörytetään ylhäältä päin jättiläismäinen määrä toimintaohjeita, kirjaamisvastuita ja kehitysohjelmia.

Pääkirjoituksessa (HS 13.2.) pohdittiin ratkaisuja inkluusion ongelmiin. Näen viimeaikaisen keskustelun inkluusiosta osana isompia kehityskulkuja.

Olen toiminut luokanopettajana lähes kaksi vuosikymmentä. Tänä aikana olen nähnyt peruskoulun kehityksessä paljon hyvää, kuten lisääntyneen joustavuuden opetusryhmissä ja aikuisten työnjaossa, mitä kutsutaan nykyään inkluusioksi.

Samaan ajanjaksoon on osunut myös kaksi haitallista kehityskulkua.

Ensin saapui ”lääninhallituksen pelko”. Juridisen vastuun tiedostamisesta tuli hitti sekä koulujen sisäisessä että julkisessa kouluja koskevassa keskustelussa. Opettajille se näkyi toistuvina muistutuksina vastuista sekä varoituksina riskeistä ja uhkakuvista. Varovaisuus valtasi alaa. Spontaani uskallus heittäytyä työhön väheni. Arkipäivän käytänteistä tuli kankeita ja toisinaan jopa järjenvastaisia.

Hieman myöhemmin alkoi edelleen jatkuva yliorganisoituminen, jonka osa myös inkluusio on. Kouluihin vyörytetään ylhäältä päin jättiläismäinen määrä toimintaohjeita, kirjaamisvastuita ja kehitysohjelmia.

HS:n ehdottamaa KaMua tai mitään muuta kirjainyhdistelmää ei tarvita nyt sirpaloittamaan koulujen toimintaa. Hyvää tarkoittava ohjaaminen on irti koulujen arjesta ja kuormittaa opettajia. Se aika on pois oppilailta.

Opettajan työ on ennen kaikkea ihmissuhdetyötä. Tärkeintä on luoda oppilaaseen aito luottamuksellinen suhde, mikä ruokkii yhteistyötä ja oppimista. Tarvitaan aikaa oppilaan ja opettajan kohtaamiselle. Kimi Räikköstä mukaillen: Leave us alone, we know what to do!

Tatu Luoto

luokanopettaja, Helsinki

