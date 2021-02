Erityisen tuen oppilaiden kirjo on laaja

Kun inkluusion yhteydessä otetaan esille opettajien jaksaminen ja erityisen tuen oppilaiden käytöksen vaikutus koko luokan työrauhaan, olisi tärkeää selventää, keistä erityisen tuen oppilaista silloin puhutaan.

Inkluusio eli kaikkien oppilaiden opettaminen samassa ryhmässä on ollut esillä viime päivinä Helsingin Sanomissa. Keskustelu kaikkien oppilaiden opiskelurauhasta on ajankohtainen ja tärkeä, ja se täytyy saada kuntoon.

Julkisessa keskustelussa erityistä tukea tarvitsevista oppilaista puhutaan kuitenkin usein yhtenä isona, samankaltaisena joukkona, vaikka erityisen tuen kirjo on nykyään laaja ja moninainen.

Todennäköisesti kyse on oppilaista, joilla on esimerkiksi niin laaja-alaisia tunne-elämään ja käyttäytymiseen liittyviä vaikeuksia, että isossa ryhmässä opiskelu on liian haastavaa sekä oppilaan itsensä että muun ryhmän kannalta.

Silloin opiskelu pienessä ryhmässä erityisluokalla voi olla kokonaisuuden kannalta paras vaihtoehto. Se on usein myös tukea tarvitsevan oppilaan sekä hänen perheensä oma toive.

Inkluusiokeskustelussa on myös olennaista huomioida, että pedagogisilla keinoilla ei voi ratkaista sellaisia tilanteita, joissa todellisena ratkaisuna olisi jokin ihan muu tuki perheelle.

Erityisen tuen päätöksiä tehdään useista muistakin kuin tunne-elämän vaikeuksiin liittyvistä syistä. Monet erityisen tuen oppilaat pystyvät riittävän tuen ja aikuisten avun turvin opiskelemaan oikein hyvin yleisopetuksen luokassa, mikä tulisi ottaa huomioon inkluusiokeskustelussa.

Näiden oppilaiden opiskelu ei aiheuta työrauhan häiriintymistä sen enempää kuin muidenkaan oppilaiden opiskelu. Tällaisia oppilaita ovat muiden muassa hyvin monet näkö- tai kuulovammaiset sekä ne, joilla on esimerkiksi sellainen kielen kehityksen häiriö tai liikuntavamma, johon on mahdollista saada riittävä tuki myös yleisopetuksen luokassa.

Tämä kuitenkin edellyttää, että päättäjillä on halua mitoittaa riittävästi osaavia aikuisia yleisopetukseen näiden oppilaiden tueksi.

Mirka Saaristola

erityisopettaja, Espoo

