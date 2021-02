Nyt on aika avata museotoiminta rajatusti

Museossamme vierailevat taiteen ystävät ovat noudattaneet terveyssuosituksia kiitettävästi.

Lähes vuoden kestänyt koronapandemia on osoittanut suomalaisten vahvan tahdon taistella yhdessä kaikkia uhkaavaa virusta vastaan. Laajamittaiset yhteiskunnan toimintojen rajoitukset ja sulut sekä terveydenhuollon selkeät ohjeet ovat hillinneet viruksen leviämistä niin hyvin kuin on ollut mahdollista. Kansainvälisesti katsottuna olemme suoriutuneet erinomaisesti. Hinta, jonka tästä maksamme, on talouden nopea hidastuminen ja jatkuvasti lisääntyvä paine verovaroin katettavien menojen kasvusta.

Me, Kansallisgallerian pääjohtaja ja museoiden johtajat, toivomme, että tartuntatautilain uudistuksen myötä alakohtaiset päätökset olisivat mahdollisia, ja maamme museot voitaisiin avata terveysturvallisia sääntöjä noudattaen.

Eduskunnan sivistysvaliokunnan 5.2.2021 julkaiseman, tartuntalain uudistukseen liittyvän lausunnon mukaan tapahtuma- ja kulttuurialalla on jäänyt työllistämättä 136 000 tilapäistä työntekijää. Lomautukset ovat väistämättömiä toimenpiteitä sulkujen jatkuessa. Niiden kielteiset vaikutukset ovat suuret niin työntekijöille, työnantajille kuin yhteiskunnallekin.

Sivistyslakivaliokunta mainitsi lausunnossaan, että useilla toimialoilla, esimerkiksi museoissa ja kirjastoissa, on erityisjärjestelyin päästy hyvinkin turvalliseen toimintaan. Yhdymme tähän mielipiteeseen ja lisäämme, että jo kesäkuussa 2020, kevään sulkuajan jälkeen, pystyimme avaamaan toiminnan rajatusti, hallitusti ja terveysturvallisuutta noudattaen. Museovierailla on käytettävissään useita käsidesipisteitä, olemme edellyttäneet maskin käyttöä museon tiloissa ja asiantunteva asiakaspalveluhenkilöstömme on ohjannut vieraita turvaetäisyyksien ylläpitämisessä. Museossamme vierailevat taiteen ystävät ovat noudattaneet terveyssuosituksia kiitettävästi.

Koronatilanteen pitkittyessä on syytä harkita taloudellisen toiminnan mahdollistamista myös muussa kuin elinkeinoelämän toiminnassa. Se on Suomessa asuvien mielenterveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja taloudellisen tulevaisuuden näkökulmasta välttämätöntä. Pienistä puroista kasvaa se elpymisen joki, jota nyt tarvitsemme.

Risto Ruohonen

Kansallisgallerian pääjohtaja

Marja Sakari

Ateneumin taidemuseo

Leevi Haapala

Nykytaiteen museo Kiasma

Kirsi Eskelinen

Sinebrychoffin taidemuseo

