On perusteltua kysyä, toteutuvatko kuntaverotus ja asumisen välttämättömyyspalvelujen laskutus nyt oikeudenmukaisesti.

Kuntien menot rahoitetaan pääosin kuntaverolla ja valtionosuuksilla. Silti viime vuosikymmenen aikana kiinteistöverot ja kiinteistönomistajilta perityt kaukolämpö-, vesi- ja jätevesi-, sähkö- ja jätehuoltomaksut ovat nousseet useita kymmeniä prosentteja.

Kallistuminen on ollut huomattavasti kovempaa kuin muu hintakehitys. Kyse ei ole tuotantokustannusten kallistumisesta vaan poliittisista päätöksistä.

Iso osa asumiseen liittyvistä palveluista tuotetaan kuntaomisteisissa yhtiöissä, joiden syntytausta on jokin yhtiöitetty kunnan virasto tai osasto, jonka haltuun on siirretty infraa ja asiakkuudet. Moni kuntaomisteinen energia- tai lämpöyhtiö kamppailee puun ja kuoren välissä. Poliittisena tavoitteena on ympäristösyistä vähentää kulutusta, mutta se vähentää myös yhtiön laskutettavaa myyntiä ja tuo paineita hintojen korotuksiin, koska kuntaomistaja vaatii osinkotuottoja.

Yhtiömuoto ei saisi muuttaa alkuperäistä toiminnan tarkoitusta. Myös yhtiön tarkoituksena on edelleen hoitaa kunnan asukkaiden yleishyödyllinen palvelutarve, ei maksimoida voittoa jakaakseen osinkoja kuntaomistajalle.

Tässä kohdassa mennään nykyään liian usein vikaan. Monopolia tai määräävää markkina-asemaa ei saa käyttää asiakkaiden rahastamiseen yhtään enempää kuin on pakko. Jos edellä mainittuja palveluja tuottava yhtiö ryhtyy keräämään ylisuuria voittoja ja jakamaan kunnalle veroäyrejä korvaavaa osinkovirtaa, ollaan sekä periaatteellisesti että toiminnallisesti metsässä.

Hinnoittelu tulee toki rakentaa siten, että tarvittavat investoinnit ovat mahdollisia. Tämä tarkoittaa kohtuullista tuottoa, mutta kunnan talouden kestävyysvaje tulee paikata muilla keinoilla. Tärkein perustelu piiloverotuksen estämiselle on se, että kunnan veronmaksajat eivät ole yhtä kuin yhtiön asiakaskunta.

Otetaan esimerkiksi kaukolämpö. Läheskään kaikki kunnan asukkaat eivät missään kunnassa ole kaukolämpöasiakkaita. Siksi tästä palvelusta kerättävät osingot eivät kohdistu kunnan veronmaksajiin tasaveroisesti. Lähihistoria on kuitenkin karu. Kaukolämmön hinta on Kiinteistöliiton indeksitalovertailun mukaan noussut vuodesta 2010 vuoteen 2020 Suomen top 10 -kaupungeissa 30 prosenttia ja Helsingissä huimat 68 prosenttia. Saman kymmenen vuoden jakson aikana kaukolämpöyhtiöt ovat tulouttaneet omistajakaupungeilleen satoja miljoonia euroja osinkoina.

Asumiseen kohdistuvien kulujen osalta suuret vuokra-asuntoja omistavat yhtiöt ja muut ammattimaiset toimijat ovat kulujen vähentämisen osalta yksityishenkilöitä edullisemmassa asemassa. Erityisen pahalta näyttää meneillään oleva muutostrendi, jossa jo valmiiksi kalliita asumisen maksuja ja kiinteistöveroa pidetään helppona rahastusautomaattina. On perusteltua kysyä, toteutuvatko kuntaverotus ja asumisen välttämättömyyspalvelujen laskutus nyt oikeudenmukaisesti.

Nousseiden palvelumaksujen lisäksi myös suoraan asumiskuluja nostava kiinteistövero on kaksinkertaistunut top 10 -kaupungeissa kymmenen vuoden aikana. Tällainen asumisen hintaa tasaisesti nostava kehitys ei saa jatkua.

Mika Heikkilä

toiminnanjohtaja, Kiinteistöliitto Uusimaa

