Eturauhassyövän seulonta on syytä aloittaa Suomessa

Euroopan urologiyhdistys on laatinut vuonna 2019 selkeän seulontaehdotuksen, jossa haitat on minimoitu.

Professorit Anssi Auvinen ja Antti Rannikko (HS Vieraskynä 6.2.) eivät suoranaisesti vastusta eturauhassyövän (ERS) seulontaa, mutta haluaisivat lykätä sen aloittamisen 10–15 vuoden päähän, jotta he saisivat tutkimuksensa valmiiksi.

Kirjoitus oli hämmentävä. Entisenä ERS-tutkijana arvostan Auvisen ja Rannikon tutkimusta ja toivon, että he saavat siihen kaipaamansa rahoituksen.

Kirjoittajat torjuvat PSA-määritykseen perustuvan seulonnan sen aiheuttamien haittojen vuoksi (”piilevien näennäissyöpien löytyminen”). Nämä haitta-argumentit olivat tosia 1990-luvulla, jolloin ERS-seulontoja yritettiin perustuen pelkkään PSA:han. Nyt seulonta tehtäisiin portaittaisesti, ja sen ydin on kehittynyt magneettikuvaus (mpMRI), jonka ansiosta ”näennäissyövät” ovat erotettavissa hoitoa vaativista. Valitettavasti osa urologeista erityisesti Suomessa pitäytyy tuossa vanhentuneessa näkemyksessä.

Euroopan urologiyhdistys (EAU) on laatinut vuonna 2019 selkeän seulontaehdotuksen (rakenteellinen seulonta), jossa haitat on minimoitu. Siinä on tarkka ohjeistus ja seuranta. Se perustuu vankkaan tieteelliseen näyttöön.

Magneettikuvauksen ja ohjatun näytteenoton jälkeen vain pieni osa potilaista joutuu hoitoihin. Suurin osa potilaista jää aktiiviseen seurantaan. MpMRI:n ansiosta aktiivinen seuranta on potilaalle turvallista.

Professorit eivät piittaa kirjoituksessaan EAU:n seulontaehdotuksesta, vaikka ovat siitä hyvin tietoisia. Sitä paitsi seulontakaavion mukainen toiminta on käypä hoito Suomessa.

Ruotsissa, Saksassa ja Suomessa on kaikki edellytykset menestyksellisen seulonnan aloittamiseen, niinpä näissä maissa ollaan tekemässä seulontasuunnitelmia.

Seulonnan tärkeä tavoite on syövän varhainen toteaminen, jolloin hoidot ovat tehokkaimpia. Toisaalta hoitotoimenpiteiden määrä vähenee, kun suuri osa potilaista olisi aktiivisessa seurannassa. Syöpäkuolemat alenevat vähintään kirjoituksessa mainitun 20 prosenttia, tosin suurempiakin prosenttilukuja on esitetty. Kaikkein tärkein etu olisi levinneiden syöpien määrän ja kalliiden hoitojen väheneminen, mistä koituisi tuntuvia terveydenhuollon kustannussäästöjä.

Seulonta-lakialoite käsiteltiin eduskunnassa 19. marraskuuta 2020. Kaikkien puolueiden edustajat suhtautuivat siihen myönteisesti. Toivottavasti asia etenee ripeästi sosiaali- ja terveysministeriössä.

Pentti Tuohimaa

lääketieteen tohtori, professori emeritus, eturauhasyöpäpotilas, Tampere

