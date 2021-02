Kevään vaaleja on joillakin tahoilla alettu vaatia siirrettäviksi. Perusteena on tietenkin koronavirus, joka on kiusannut meitä nyt jo vuoden verran. Osa ihmisistä on turtunut ja osa peloissaan. Paniikkia on nyt ehdottomasti vältettävä, koska silloin tehdään yleensä hätiköityjä päätöksiä ja saadaan lopulta enemmän aikaan hankaluuksia kuin tavoiteltua hyötyä. Väärien päätösten aiheuttama turhautuminen ilmenee myös ihmisten turtumisena ja jopa uhmakkaana käytöksenä ja piittaamattomuutena.

Vaalien lykkääminen olisi virhe. Siirtämisvaade perustunee siihen, että perinteisesti suuri osa ihmisistä äänestää vaalipäivänä. Jonojen hallinnassa olisi pikemminkin suositeltava äänestämään ennakkoon. Sen voi tehdä missä tahansa postissa ja missä päin maata haluaa. Näin yhden päivän jonoja ja ryppäitä ei synny.

Jos itse haluaa tehdä vaaleissa kansanterveystyötä, sitä voi tehdä äänestämällä tällä kertaa ennakkoon 7.–13.4. ja näin omalta osaltaan vähentää jonoja vaalipäivän aikana.

Jaakko Ojanne

vaalivirkailijana kaikissa vaaleissa vuodesta 1984, Helsinki

