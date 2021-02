Tietokirjallisuuden suomentajien julkinen tuki on yksi viideskymmenesosa tietokirjailijoiden tuesta: täysin retuperällä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee niin sanotun kirjastokorvausapurahan uudistamista, ja uusi lakiesitys on nyt lausuntokierroksella. Lakiesityksen tavoitteena on ”edistää kirjallisen kulttuurin monimuotoisuutta, elinvoimaisuutta ja saatavuutta” sekä ”kirjailijoiden ja kääntäjien työskentelyä ja kasvua ammattilaisuuteen”. Lakiesityksen lähtökohtana on, että ”elävä kulttuuri muodostaa sivistysyhteiskunnan perustan, vahvistaa demokratiaa ja sananvapautta”.

Hieno tavoite. Lakiesitys kuitenkin epäonnistuu siinä tietokirjallisuuden suomentamisen osalta surkeasti. Se on näköistukea. Yksi keskeinen syy on, että koko tietokirjallisuuden suomentajille jaettu tuki on noin 39 000 euroa. Se vastaa suomentajan noin yhden työvuoden tai lakiesitystä laativan virkamiehen puolen vuoden palkkaa. Tästä syystä lakiesitys ei voi mitenkään täyttää sille asetettuja yleviä tavoitteita maailmankulttuurin tuomisesta suomalaisten saataville tai ammattikunnan rakentamisesta.

Yksi keskeinen syy tuen pienuuteen on tuen jakosuhde tieto- ja kaunokirjallisuuden välillä. Kaunokirjallisuudelle valtion tukipotista on varattu 90 prosenttia ja tietokirjallisuudelle 10 prosenttia. Suomentajien osuus kummastakin on 16 prosenttia. Tietokirjallisuuden suomentajien osuus on siis 1,6 prosenttia.

Jakosuhteelle ei esitetä minkäänlaisia perusteita eikä se pohjaudu mihinkään tunnuslukuun. Nyt se aiotaan siirtää sellaisenaan uuteen lakiin.

Tämä on valtion ainoa suora tuki tietokirjallisuuden suomentajille. Vaikka nykyinen jakosuhde kauno- ja tietokirjallisuuden välillä onkin perusteeton, Suomessa kirjoitetulle tietokirjallisuudelle on myös rinnakkaisia julkisia tukia. Niitä ovat muun muassa Tiedonjulkistamisen ja Tietokirjallisuuden edistämiskeskuksen apurahat. Suomessa kirjoitetun tietokirjallisuuden julkinen tuki on yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa. Julkisen tuen lisäksi ovat toki myös yksityiset rahastot, mutta niiden tuki suomentajille on satunnaista.

Tietokirjallisuuden suomentajien julkinen tuki on siis yksi viideskymmenesosa tietokirjailijoiden tuesta: täysin retuperällä. Lakiesityksen perusteella valtio ei ota korkealuokkaisten tietokirjojen suomentamista vakavasti. Tähän on saatava muutos.

Korkealuokkainen tietokirjallisuus on olennainen osa maailmankulttuurin ja ajatusten saatavuutta. Demokratia vaatii toimivan ajatusten poliittisen talouden, ja suomentaminen on ketterä ja kustannustehokas osa sen ylläpitämistä.

Suomessa ei voida mitenkään keksiä kaikkia maailman ajatuksia, eivätkä suomalaiset itse voi mitenkään kirjoittaa niistä kaikista päteviä kirjoja. Tarvitaan suomentamista.

Korkealuokkaisen, tieteeseen perustuvia ajatuksia esittelevän tietokirjallisuuden suomentamisen tuki on saatava sen merkitystä ja sitä koskevan lain tavoitteita vastaavalle tasolle.

Juha Pietiläinen

tietokirjojen suomentaja, Helsinki

