Lapsille korona-aika on hähmäistä rajoituksineen ja varoituksineen.

En tiedä, itkevätkö vai nauravatko he. Eivät taida tietää itsekään. Tytöt hihkuvat, tanssivat ja halaavat keskellä keittiön lattiaa. Liikutun, kuten aina tuollaisen puhtaan riemun edessä.

”Me päästään kouluun. Kouluuuun!”

Elettiin kevättä 2020. Olen juuri kertonut, että koulujen ovet aukeavat pian. Mutta erilaisena ja tiukoilla säännöillä.

”Ihan sama, me päästään kouluun!”

Takana oli kahden kuukauden omituinen pätkä yhdistettyä etäpäiväkotia, etäkoulua ja etätöitä. Parin viikon jälkeen koronaelämä oli alkanut rullata omalla oudolla tavallaan. Lasten pitelemätön kouluriemu herätti siihen, kuinka erikoista tuo oli ollut.

Alkusyksystä käynnistynyt flunssa-aalto sai esittämään nöyrän toiveen: kunhan vain lapset saisivat käydä koulussa ja päiväkodissa. Kaikesta muusta voisimme tinkiä. Ravintolaan tai kuntosalille meidän ei tarvitse mennä, etätöitä jaksamme.

Kyse ei ole vain siitä, että aikuiset saavat tehtyä työnsä, kun lapset ovat koulussa ja päiväkodissa. Vaan siitä, millaisen maailmankuvan tämä outo aika lapsiimme iskostaa. Tottuvatko he suhtautumaan maailmaan epävarmasti ja varoen? Vai voivatko he luottaa rutiinien pyörimiseen ja seuraavaan maanantaiaamuun?

Epidemiaa pitää, niin pitkään kuin mahdollista, pyrkiä hallitsemaan kajoamatta lasten turvallisuudentunteeseen.

Tämä aika ahdistaa aikuisiakin, mutta me osaamme paremmin jäsentää pelkojamme ja epävarmuuksiamme. Lapsille tämä kaikki on hähmäistä rajoituksineen ja varoituksineen. ”Muista pitää turvaväli” on vastoin periaatteita, jos haluaa opettaa lapsensa luottamaan muihin ihmisiin. ”Hei, nyt ei saa halia, koska on se kojona”, nelivuotias sanoi päiväkodista tullessaan.

Mutta se ihana tavallisuus, ilo ja pehmeys, jolla lapsi otetaan vastaan päiväkodin ovella, on vastaansanomatonta. Tuttu lämpö välittyy maskin takaa vanhemmallekin.

Eikä kouluissa aika ole pysähtynyt odottamaan, että pandemia loppuu. Siellä opitaan uutta ja kohdataan tavalliseen koulu­arkeen kuuluvia iloja ja suruja. Elämä menee eteenpäin – maskien, turvavälien ja järjestelyiden kanssa.

Koulujen ja päiväkotien aikuiset ansaitsevat suuren ja nöyrän kiitoksen. He ovat kaiken epävarmuuden keskellä pitäneet lastemme arjen pyörimässä niin tavallisena kuin mahdollista.

Ja toivottavasti tulevien kuukausien aikana tämä maailma pompahtaa taas takaisin radalleen.

Kirjoittaja on HS:n kotimaantoimituksen esimies.