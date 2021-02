Sosiaalitoimessa ja koulussa ei ole riittävästi autismikirjon osaamista.

Autismiliiton neuvontapalveluun tulee jatkuvasti viestejä vanhemmilta siitä, että autismikirjon lapset ja nuoret eivät saa tarvitsemaansa tukea koulussa eivätkä sosiaalitoimessa. Perheet jäävät usein yksin. Ongelmien kärjistyessä perheet ohjataan lastensuojelun tuen piiriin, vaikka alun perin tukea tarvittiin autismikirjon mukanaan tuomiin haasteisiin. Mikäli lastensuojelussa ei tunnisteta haasteiden johtuvan autismikirjon erityispiirteistä, voi lapsen tilanne kriisiytyä entisestään.

Tutkimuksista tiedämme, että autismikirjon lapset tulevat keskimääräistä enemmän kiusatuiksi ja heidän osuutensa lastensuojelun sijoitetuista nuorista on suhteessa huomattavasti suurempi kuin saman ikäryhmän nuorista ilman autismidiagnoosia. Koulunkäyntiin liittyvissä ongelmissa koulu tekee herkästi ilmoituksen lastensuojeluun. Sijoitus kodin ulkopuolelle ilman oikeanlaista tukea ei yleensä ratkaise lapseen tai hänen koulunkäyntiinsä liittyviä ongelmia.

Järjestelmän heikkous on siinä, että sosiaalitoimessa ja koulussa ei ole riittävästi autismikirjon osaamista, jota tarvitaan autismikirjon asiakkaiden haasteiden tunnistamiseen. Näin ollen heille ei osata tarjota heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa vastaavaa, oikea-aikaista tukea ja apua.

Neuropsykiatrisesti oireilevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä tuen tarpeisiin on vastattava. Kunnissa on suunnattava riittävästi resursseja ja osaamista autismikirjon nuorten tukemiseen ja palveluihin. Erityislapsiperheiden ja nuorten hätä on Suomessa huutava, eikä sitä korjata näennäisellä laastarilla, vaan nyt tarvitaan konkreettisia tukitoimia.

Päivi Norvapalo

puheenjohtaja

Tarja Parviainen

toiminnanjohtaja, Autismiliitto ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.