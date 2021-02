Maskien käyttö tällaisessa yksityisautoilussa ei ole kovin yleistä.

Koronavirustilanne on Suomessa melko vakaa, mutta lähiaikoja koskien ilmassa on jännitystä virusmuunnosten leviämisen takia. Kouluissa ja työpaikoilla on määrätty laajoja karanteeneja. Väsymys ja apatia painavat päälle.

Tiedämme paljon koronaviruksen tarttumisesta: altistuksen määrä, kesto ja etäisyys virusta kantavaan ihmiseen yhdessä suojainten käytön ja yksilöllisen vastustuskyvyn kanssa ratkaisevat. Valtaosa toimii pääosin järkevästi ja noudattaa suosituksia. Välillä sattuu kuitenkin tahallisia tai tahattomia hairahduksia, jolloin tartuntariski kasvaa.

Suositukset eivät sisällä kaikkia mahdollisia altistustilanteita, eikä ”teen kaiken, mikä ei ole kiellettyä”-ajattelu toimi. Ihmiset noudattavat keskimäärin hyvin työpaikkoja, yleisiä tiloja ja harrasteita koskevia suosituksia. Tämän ulkopuolella on harmaa alue, jossa tartuntavaara voi olla jopa suurempi.

Henkilöauto on pieni suljettu tila. Autossa vietettävät ajat vaihtelevat, mutta työmatkojen kimppakyydit ja lasten harrastuskuskaukset ovat usein kestoltaan vartin ja tunnin väliltä. Kun autossa on kuljettajan lisäksi 1–6 matkustajaa eri perhekunnista, lisääntyy mahdollisuus oireettomana tartuttamiseen merkittävästi. Automatkoilla nauretaan, lauletaan, huudetaan, aivastellaan ja yskitään.

Auton sisätilan ilmanvaihtoa voitaisiin parantaa merkittävästi pitämällä ajon aikana ikkunoita auki, mutta talviaikaan tämä ei ole mahdollista.

Maskien käyttö tällaisessa yksityisautoilussa ei ole kovin yleistä. Konkreettisena esimerkkinä on lasten kesken käyty keskustelu siitä, keiden vanhempien kyydissä on käytettävä maskia. On sanomatta selvää, että maskiton kyyti on mukavampi.

Kyyditykset yksityisautoilla ovat tilanteita, joissa voimme tehdä enemmän tartuntojen estämiseksi kuin mitä viranomaiset suosittelevat. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen epidemian leviämisvaihettakaan koskevassa kasvomaskisuosituksessa ei yksityisautoiluun oteta kantaa. Mielestäni olisi syytä ottaa.

Tuomas Niemelä

työterveyslääkäri, Helsinki

