Muut lehdet

Kuntavaalien lykkäämistä on vielä pohdittava

Etelä-Suomen Sanomat toteaa, että korona­virus­epidemian nykyisessä vaiheessa vaatimukset kunta­vaalien lykkäämisestä ovat kiihtyneet.

”Oikeuskansleri Tuomas Pöysti sanoi STT:lle, että vaalien ajankohtaa ja mahdollista siirtämistä on pohdittava huolellisesti vielä tämän kuun puolella, sillä ratkaisut pitäisi tehdä ajoissa eikä viime tingassa.”

”Keskiviikkona puoluejohtajat olivat yhä yhtä mieltä siitä, että vaalit pidetään ajallaan, terveysturvallisuutta vaalien. Silti heidän kannattaa kuunnella lähiviikkoina tarkasti asiantuntijoita. Koronan liikkeitä on vaikea ennustaa edes viikon päähän.”

”Mutta mikäli vaalien lykkääminen alkaa näyttää yhä tarpeellisemmalta äänestäjien tasaveroisen kohtelun ja heidän terveytensäkin turvaamiseksi, sitä on syytä harkita vakavasti, vaikka poliittiset ilmapuntarit osoittaisivat päinvastaiseen suuntaan.”

Kaleva kirjoittaa, että terveys­turvallisuuden varmistaminen olisi painava peruste kunta­vaalien siirtämiselle.

”Parhaassa tapauksessa korona­epidemia hiipuu huhtikuuhun mennessä ja huoli vaalien terveysturvallisuudesta haihtuu ilmaan. Sen varaan ei kuitenkaan kannattaisi laskea.”

”Kansalaisten rokottaminen on pahasti kesken, ja rokotustahdissa on isoja alueellisia eroja. Kuntakohtainen koronatilanne voi muuttua hetkessä, jos virusmuunnos pääsee jylläämään.”

”Kuntavaalit ovat tärkeät paikallisvaalit. Äänestysaktiivisuuden merkittävä lasku heikentäisi harmillisesti valtuutettujen mandaattia.”

Ilkka-Pohjalainen arvioi, että mahdollinen kunta­vaalien siirtäminen ei ole mieluisa asia puolueille.

”Pandemiatilanne on nyt Suomessa sellainen, että se saattaa estää suurta osaa äänioikeutetuista käyttämästä äänioikeuttaan tai he eivät ainakaan pysty tekemään sitä turvallisesti. Ennen vaaleja on ratkaistava, kuinka toimitaan sairastuneiden, karanteenissa olevien ja riskiryhmäläisten kanssa. Korona ei saa estää kansalaisia äänestämästä eikä vääristää kansan tahtoa.”

”Kuntavaaleissa on mentävä terveys edellä. Jos koronatilanne vielä pahenee, vaalien siirtäminen on ehkä ainoa järkevä ratkaisu.”

”Toisaalta, mikä estää pitämästä äänestyspaikoilla riittäviä turvavälejä, huolehtimasta äänestyskoppien ja -välineiden hygieniasta tai siitä, etteivät kokoontumisrajoitukset ylity.”

Keskisuomalaisen mukaan Pöysti hämmensi suotta vaali­valmisteluja.

”Siirtospekulaatioiden sijasta pitäisi nyt keskittää voimat siihen, että vaalit pidetään ajallaan ja mahdollisimman terveysturvallisesti.”