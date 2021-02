Kun asia on merkitty päätökseen, päivähoitopaikan ei tarvitse sijaita reitin varrella eikä edes kahden kilometrin säteellä siitä.

Mia Lohman ihmetteli (HS Mielipide 18.2.), että Länsi-Uudenmaan kulkukeskuksen käytäntöjen mukaan alle viisivuotias lapsi täytyisi lähettää koulukyydillä yksin päiväkotiin.

Kulkukeskus aloitti sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset Espoossa 2. helmikuuta. Järjestämme kuljetukset noudattaen yhdessä asiakkaiden kanssa laadittuja toimintaohjeita ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. Kaikkien kuljetusten aikana sallitaan pikainen, noin kymmenen minuutin pysähdys reitin varrella. Olemme tulkinneet asian asiakkaan hyväksi ja määritelleet, että pysähdys saa pidentää reittiä kahdella kilometrillä. Päivähoitopysähdykset ovat kuitenkin eri asia.

Lohman väitti kirjoituksessaan, ettei huoltaja saisi enää viedä lastaan päivähoitoon.

Kulkukeskuksen kyydillä matkustavalla huoltajalla on oikeus pysähtyä, kun kyseessä on lapsen vieminen päivähoitoon tai hakeminen sieltä. Asiakkaan kotikunnan vammaispalvelut kirjaa pysähdysoikeuden lapsen päivähoitoon viemiseksi asiakkaan kuljetuspalvelupäätökseen. Kun asia on merkitty päätökseen, päivähoitopaikan ei tarvitse sijaita reitin varrella eikä edes kahden kilometrin säteellä siitä.

Asia ei ole muuttunut mitenkään sen jälkeen, kun Kulkukeskus aloitti toimintansa.

Kari Sirviö

logistiikkajohtaja, Espoon kaupunki, Länsi-Uudenmaan kulkukeskus

