Yhä useampi aivan tavallinen ihminen hakeutuu huolehtimaan mielenterveydestään psykoterapiaan. Onko tasavertaista, että itsensä hoitamisesta rangaistaan?

Haimme puolisoni kanssa pariskunnille tarkoitettua henkivakuutusta, jossa perheen toimeentulo turvataan toisen menehtyessä. Vakuutushakemus hylättiin.

Soitin vakuutusyhtiöön: se ei voi myöntää vakuutusta, koska käyn psykoterapiassa. Käyntisyyllä ei ollut merkitystä, vaan hoidon saaminen oli suora hylkäysperuste. Uudestaan voisi hakea, kun terapian lopettamisesta on kulunut vuosi.

Julkisuudessa on pyritty puhumaan terapiasta myönteisesti, jotta ihmiset uskaltaisivat hakea apua ongelmiinsa. Moni on voittanut häpeäntunteensa ja rohkaistunut hakemaan hoitoa. On järkytys, että itsestään huolta pitäminen pudottaa ihmisen alempaan kastiin. Omassa tapauksessani koko perheeni kärsi, kun vakuutusta ei myönnetty.

Kysyin vakuutusyhtiöltä, miksi henkivakuutus evätään, vaikka mielenterveysongelmista johtuvat kuolinsyyt eivät joka tapauksessa oikeuta korvauksiin. Syynä oli kuulemma puolison suojeleminen – ei haluta tilannetta, jossa ihminen menettää ensin puolisonsa ja tämän päälle vielä vakuutuskorvaukset.

Myöskään muun muassa matkavakuutusta ei välttämättä myönnetä psykoterapiassa käyville. Yhä useampi aivan tavallinen ihminen hakeutuu huolehtimaan mielenterveydestään psykoterapiaan. Onko tasavertaista, että itsensä hoitamisesta rangaistaan? Hoitamaton ahdistus lienee paljon suurempi riski kuin hoidossa oleva, myös bisnestä tekevän vakuutusyhtiön kannalta.

Terveisiä alemmasta kastista

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.