Helsingin terveyspäättäjien ratkaisu rokotuspisteiden sijoittelusta on mennyt mielestäni pieleen. Pääkaupungissa on neljä koronarokotuspistettä: Jätkäsaari, Malmi, Messukeskus ja Myllypuro. Kun itse asun Länsi-Helsingissä Pohjois-Haagassa, nämä paikat tuntuvat etäisiltä ja joukkoliikenteellä kulkevalle seniorille vaikeasti saavutettavilta. Onko punaisena lankana ollut se, että rokotettava tulkoon meidän luoksemme, me emme mene rokotettavan luo?

Miksi esimerkiksi Töölön kisahallia, Finlandia-taloa eikä hotelli Presidenttiä ole hyväksytty rokotuspisteiksi? Ne olisivat monille helpommin saavutettavia, tuttuja ja keskeisiä paikkoja erityisesti Länsi- ja Etelä-Helsingin vinkkelistä. Sitä paitsi koronavirusrajoitusten takia kaikki kolme ehdottamaani paikkaa olisivat varmasti hyvin rokotuskäyttöön soveltuvia.

Kaiken sekavuuden huippuna on uutena rokotuspisteenä kartalle pongahtanut Messukeskus. Ainakin itselleni tuli heti mieleen, että Messukeskus on tarkoitettu vain omalla autolla tai taksilla paikalle saapuville rokotettaville. Liukkailla keleillä Messukeskuksen pohjoissuunnan oikean oven löytäminen voi olla monille autottomille ylivoimainen ongelma.

Pertti Kuusisto

Helsinki

