Suurin osa suomalaisista noudattaa pandemiaan liittyviä suosituksia hyvin. Mutta sitten on heitä, jotka välttävät vastuunsa täysin, ja vielä ylpeilevät sillä.

Koronaviruspandemia ei ole laantunut. Aiempaa tarttuvampi virusmuunnos jyllää, rokotukset etenevät hitaasti. Tuttuja asioita kaikille uutisia seuraaville.

Kuulun korona-ajan etuoikeutettuihin, vieläpä niihin onnekkaisiin, jotka pystyvät työskentelemään kotonaan. Monien muiden alojen työntekijät pitävät yhteiskuntaa pyörimässä ilman etätyömahdollisuuksia.

Voin myös vain kuvitella niiden työntekijöiden ja yrittäjien tuskan, joiden toimeentulon koronarajoitukset ovat vieneet: kuten itselleni rakkaiden kulttuuri- ja ravintola-alojen. Heitä valtion kuuluu tällaisessa tilanteessa tukea.

Mutta vaikka rajoituksia tarvitaan, vastuuta on myös yksilöillä. Suomalaiset noudattavat pandemiaan liittyviä suosituksia suurimmaksi osaksi hyvin, toimivat siis yhteisen hyvän eteen.

Sitten on niitä, jotka välttävät vastuunsa. Ja vielä ylpeilevät omaa jäätävää itsekkyyttään.

On tullut jo tutuksi, kuinka rokotteiden ja maskien ideologiset vastustajat, pandemiaa valheena pitävät sekä höyrypäisiä salaliittoteorioita levittävät kutsuvat toistuvasti tieteeseen luottavia lampaiksi. Sillä he ikään kuin nostavat itsensä ”vahvoiksi yksilöiksi”, jotka ”ajattelevat omilla aivoillaan”.

Huvittavaa, kuinka nämä ”omilla aivoillaan ajattelevat” sitten pitävät mitä tahansa internetistä löytämiään huhuja faktoina, vailla mitään lähdekritiikkiä. Tai joille kelpaa ”asiantuntijaksi” karismaattisesti puhuva henkilöpalvonnan kohde.

Tämä kuulostaa itse asiassa myös aika lammasmaiselta käytökseltä. Mutta ennen kaikkea ihmismäisen harkitulta itsekkyydeltä.

Esimerkiksi kasvomaskista kieltäytyvät saattavat perustella toimintaansa sillä, että jos maski ei suojaa käyttäjäänsä kovin hyvin, miksi he sitä pitäisivät? Tai sillä, että perusterveillä ihmisillä koronakuolleisuus on vähäistä, joten eivät he siitä välitä.

Niin. Kasvomaskin käyttäjä yrittääkin ennen kaikkea suojata muita. Koronavirus voi olla kantajalleen oireeton. Jos terve ihminen ei helposti kuole virustautiin, nuorellekin riskiryhmään kuuluvalle se voi olla kohtalokas. Heitä turvaa myös riittävästä rokotekattavuudesta syntyvä laumasuoja. Se taas ei synny, jos hyvin monet eivät suostu rokotetuiksi.

Tuttuja asioita kaikille, jotka aidosti ajattelevat omilla aivoillaan. Mutta eiväthän itsekkäät ihmislampaat laumasuojasta piittaa, itsestään vain.

