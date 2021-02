Muutaman vuosikymmenen aikana Helsingissä on rakennettu asuntojen lisäksi valtavasti myös kaupunkikuvallisesti arvokkaita keskustan alueita. Viimeksi Elielinaukio on otettu suunnittelun alle. Jäljellä on vielä Eteläsataman alue, joka sekin aiotaan alistaa rakennusyritysten suunnittelukilpailulle.

Eikö mikään riitä tämän sukupolven suunnittelijoille, päättäjille ja rakentajille? Olisi hyvin kohtuullista jättää tulevien vuosikymmenien helsinkiläisille joitakin keskustan alueita rakennettavaksi. Olympialaiturin seutu olisi siihen mitä parhain alue. Se voisi hyvin olla vapaan asukastoiminnan alue ainakin seuraavat 20–30 vuotta.

Kukaan ei tiedä varmuudella, mitä ovat vuosien 2040–2050 helsinkiläisten toiveet ja tarpeet keskustassa. Siksi olisi demokratian näkökulmasta hyvä syy jättää Eteläsataman alue heidän rakennettavakseen, jos tarvetta rakentaa lisää ylipäätään on.

Tehdään esimerkiksi Kalasataman ja Jätkäsaareen alueista niin toimivia ja esteettisiä kokonaisuuksia kuin ikinä on mahdollista. Valmista rakennuskantaa ja alueita julkisten kulttuurilaitosten ja -palvelujen käyttöön vapautuu ainakin Kalasatamassa riittämiin.

Juha Nurmela

kulutustutkija, eläkkeellä, Helsinki

