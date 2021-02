Ammattilaisten muodostama hallitus ja puheenjohtaja on vähintä, mitä veronmaksaja voi vaatia.

Sote-esitys on jälleen kerran saatu eduskuntaan. Aika näyttää, mitä siellä tapahtuu. On sääli, että suomalaiset terveydenhuollon ammattilaiset joutuvat elämään jatkuvassa epävarmuudessa. Toisaalta valmisteluihin on palanut euroja liian kanssa.

Julkisuudessa käydään keskustelua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) hankinnoista. Ne eivät ole menneet lehtitietojen perusteella ihan kirjan mukaan. Hus on miljardiluokan yksikkö, katsotaan sitä mistä tahansa näkökulmasta. Ratkaisuna on ollut lähettää lisälaskuja kunnille.

Jos verrataan sote-yksiköiden ja valtionyritysten hallintoa, erot alkavat jo hallituksista ja niiden puheenjohtajista. Valtionyhtiöissä on luovuttu poliittisista palkkiopaikoista. Niissä on yhtiökokous ja hallitus, jossa on vain ammattilaisia.

Kunnallisella puolella erityisesti sote-alueella eletään vielä hevosvetoista kuntapolitiikan aikaa. On varsin kummallista, että terveydenhuollon hallintoon edustajat puheenjohtajia myöten valitaan edelleen poliittisesti eikä heidän ammattitaidostaan ole mitään varmuutta. On vaikea uskoa, että heillä on tarvittavaa osaamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnossa tarvitaan talouden ja toiminnan ammattilaisia. Sen pitäisi olla itsestään selvää, mutta valitettavasti näin ei ole.

Eikö nyt olisi syytä uudistaa myös soten hallintoa? Ammattilaisten muodostama hallitus ja puheenjohtaja on vähintä, mitä veronmaksaja voi vaatia. Vaikka nykyinen sote-esitys perustuu paljolti hallintomalleihin, se ei kuitenkaan tarjoa mitään todellista uutta.

Kuntien edustajat voivat muodostaa hallintoneuvoston, jonka tehtävänä olisi vahvistaa strategiat ja tuoda kuntien huolet hallituksen tietoon.

Vahva hallitus voisi tehdä järkeviä päätöksiä ja saattaa organisaatiot vastaamaan tarpeita. Myös sote-yksiköissä corporate governancen on lähestyttävä yritysten hyväksi havaitsemia periaatteita. Kun rahat ovat loppumassa, on pakko kehittää toimintoja. Sen me olemme velkaa alalla työskenteleville ammattilaisille, mutta ennen muuta veronmaksajille.

Sampsa Saralehto

valtiotieteiden tohtori, Järvenpää

