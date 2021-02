Musiikkitieteen asema on monella tapaa ahdingossa, vaikka taidealojen ja sen osana musiikintutkimuksen tarve, vaikuttavuus ja merkittävyys eivät ole nykymaailmassa ainakaan vähentyneet.

Toimittaja Vesa Sirén (HS 9.2.), Milla Tiainen (HS Mielipide 14.2.) sekä Timo Leisiö ja Pekka Gronow (HS Mielipide 17.2.) nostivat hyvästä syystä esille musiikkitieteenahdinkoa maamme yliopistoissa.

Leisiön ja Gronowin mukaan ”Sibelius-Akatemia on kuitenkin taideyliopisto, joten sen voitot olivat pääosin taiteelle ja opetukselle”. Tähän pitää todeta, että Sibelius-Akatemia on Kuvataideakatemian ja Teatterikorkeakoulun tapaan osa Taideyliopistoa, jossa tehdään niin taiteen tutkimusta kuin taiteellistakin tutkimusta.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa on yksitoista tieteellistä professoria. Kymmenen musiikin alan tieteellisen professorimme tehtäväkenttiä ovat muun muassa musiikkikasvatus, musiikin historia, musiikinteoria ja analyysi, kulttuurinen musiikintutkimus sekä esittävän säveltaiteen ja musiikin esittämisen tutkimus.

Yhdestoista on taidejohtamisen ja yrittäjyyden professuuri – ei ”musiikkihallinnon”, kuten Leisiö ja Gronow kirjoittivat. Tutkimus ei myöskään suinkaan rajoitu professuureihin.

Tutkimusympäristömme on ainutlaatuinen sikäli, että se sijaitsee ylimmän taidealojen koulutuksen ja huipputason taiteellisen toiminnan keskiössä.

Laajan – muun muassa jazzin, kansanmusiikin, kirkkomusiikin, klassisen, vanhan ja nykymusiikin sekä musiikkiteknologian – taiteellisen tutkimuksen rinnalla olemme musiikin tieteellisessäkin tutkimuksessa valtakunnallisesti merkittävä ja monella tapaa kansainvälisesti tunnustettu ja aktiivinen tekijä.

Musiikkitieteen asema on monella tapaa ahdingossa Suomessa ja maailmalla, vaikka taidealojen ja sen osana musiikintutkimuksen tarve, vaikuttavuus ja merkittävyys eivät ole nykymaailmassa ainakaan vähentyneet ja tuskin vähenevät tulevaisuudessakaan. Niiden asemaan on syytä kiinnittää huomiota. Taideyliopisto keskustelee mielellään taidealan tutkimuksesta sen eri muodoissa. Dialogissa on voimaa.

Juha Ojala

tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen varadekaani

Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Jaana Erkkilä-Hill

vararehtori, Taideyliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.