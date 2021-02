Jos Helsingissä on ollut edullista asumista, siitä on aina haluttu eroon

Aina, kun joku on keksinyt edullisen tavan tuottaa asuntoja, hetken päästä ne on hoidettu pois markkinoilta.

Helsingin kaupunki aikoo nostaa tuntuvasti vuokria aiemmin korkotuetuissa asunnoissaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että 1 500:ssa kaupungin omistamassa vuokra-asunnossa vuokrat nousevat jopa kymmeniä prosentteja muutaman vuoden aikana (HS Kaupunki 10.2.). Yllättikö uutinen? Ei, jos tutustuu hieman tarkemmin asuntotuotannon historiaan.

Aina, kun joku on keksinyt edullisen tavan tuottaa asuntoja, hetken päästä ne on hoidettu pois markkinoilta. Esimerkkejä on useita.

Aikoinaan Martti Ilveskorpi lanseerasi maahan Asuntosäästäjät ry:n toimesta hartiapankkirakentamisen, jossa asukkaat pystyivät maksamaan osan asuntonsa hinnasta omalla työllään. Loppu oli edullista aravalainaa.

Miten järjestelylle kävi? Markkinat eivät tästä pitäneet, ja hartiapankkirakentaminen sai mennä.

Samoin on käymässä hitas-tuotannolle. Hyvää tarkoittavalla, edullisella omistusasumisella keinoteltiin ja keploteltiin. Nyt se on tullut tien päähän.

Viimeisenä esimerkkinä on asumisoikeusasunnot, joiden kohtalosta ollaan juuri nyt päättämässä eduskunnassa. Asumisoikeusjärjestelmä perustuu myös omakustannukseen, kuten hitas ja hartiapankkirakentaminenkin, ja tavoitteena oli saada vastiketasot joka kohteessa alle aravavuokratason.

Asumisoikeusjärjestelmä lähti kuitenkin heti alussa väärille poluille. Suuret yksityiset toimijat ottivat kentän haltuun, ja vain murto-osa jäi kuntien ja asukkaiden omistukseen. Ruotsin mallin mukaista asukasvetoista järjestelmää ei maahan syntynyt, vaan järjestelmä, joka muistuttaa pääosin kynnysrahallista vuokra-asumista, jossa asukkaan rooli on vain maksajan rooli.

Nyt ollaan panemassa pistettä myös tälle järjestelmälle.

Ympäristöministeriön uuden lakiehdotuksen mukaan asumisoikeussopimukset voitaisiin jatkossa muuttaa vuokrasopimuksiksi. Näin voitaisiin toimia tilanteissa, joissa asumisoikeusyhtiön talot olisivat tappiollisia ja vajaakäytössä, ”eräissä tarkkaan rajatuissa poikkeustilanteissa”.

Edellä esitettyjen esimerkkien valossa ymmärtää, mitä tämä voi tarkoittaa. Kun vastiketason päättää pitkälti yhtiö, se voi sen avulla ohjata kohteet ”poikkeustilanteisiin”, ja näin tie on auki myös tämän asumismuodon torppaamiseen.

Veli Savolainen

teknikko, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.