Lähikuukausina Suomi linjaa, miten se aikoo käyttää noin 2,7 miljardia euroa EU:n elvytysrahaa. Elpymistoimia ohjaavalla hallituksen kestävän kasvun ohjelmalla pyritään uudistamaan taloutta ja vastaamaan ilmastonmuutoksen kaltaisiin globaaleihin haasteisiin.

Kestävän kasvun ohjelman tavoitteet saavutetaan parhaiten investoimalla tutkimukseen, osaamiseen ja kestävien innovaatioiden kehittämiseen. Yliopistojen monialainen ja monipuolinen vuorovaikutus yritysten ja muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa luo pohjan uusille ideoille, talouden elpymiselle sekä yhteiskunnan nykyisten ja tulevien kriisien ratkaisuille. Tähän vuorovaikutukseen ja Suomen kansainväliseen kilpailukykyyn hallituksen kannattaa nyt panostaa niin kuin kansallisessa tutkimuksen, kehityksen ja innovaation (tki) tiekartassa on linjattu.

EU:n elpymisrahoitusta onkin investoitava Suomen Akatemian kautta tutkimusinfrastruktuureihin ja huippuosaamiseen perustuvien osaamiskeskittymien vahvistamiseen. Lippulaivahankkeiden muodostamilla osaamiskeskittymillä Suomeen voidaan houkutella myös kansainvälisiä osaajia ja sijoituksia.

Suomen Akatemian lisäksi Business Finland on korkeakoulujen kannalta merkittävä toimija, jolla on Akatemian tavoin jo välineitä ja keinoja rahoituksen kanavoimiseksi. Näitä olemassa olevia ja toimiviksi todettuja työkaluja kannattaa käyttää, jotta elvyttäminen pääsee tehokkaasti käyntiin.

Koska tki-toiminnan ja osaamisen rahoitusta ei voi jättää määräaikaisen ja kertaluontoisen EU-elpymisrahan varaan, on huolehdittava myös Suomen julkisen talouden suunnitelmasta. Suomen tutkimus- ja kehittämismenojen osuuden kasvattaminen vähintään neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä on tavoite, josta on maamme taloudellisen hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä pitää kiinni.

Paula Eerola

vararehtori, Helsingin yliopisto

