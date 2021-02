Saaristokansallispuistojen suojelua on vahvistettava

Koko Suomen rannikko on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen kokonaisuus.

Tuoreet tutkimustulokset osoittavat luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen jatkuvan ja kansallispuistojen olevan suositumpia kuin koskaan aiemmin. Hallitusohjelmassa on näihin molempiin kehityskulkuihin vastaava tärkeä kirjaus: laajennetaan kansallispuistoverkostoa.

Monet kansallispuistot ja muut luonnonsuojelualueet ovat jääneet liian pieniksi ekologiseen tarpeeseen, jatkuvasti laajenevaan ja voimistuvaan maankäyttöön sekä kävijämäärien kasvuun nähden. Tämä koskee suurinta osaa eteläisen Suomen luonnonsuojelualueita, saaristo mukaan lukien.

Koko Suomen rannikko on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen kokonaisuus Itämeren erityispiirteiden, saarten määrän ja kehityshistorian ansiosta. Etelä- ja lounaisrannikko on luonnoltaan monimuotoisimpia alueita Suomessa. Siellä esiintyy lukuisia eläin- kasvi- ja sienilajeja ja luontotyyppejä, joita ei muualla maassamme tavata.

Saariston suojelussa on kuitenkin vakavia puutteita sekä maanpäällisen että vedenalaisen luonnon kannalta. Nykyisten kansallispuistojen merkittävä laajentaminen ja suojelun parantaminen on välttämätöntä näiden luontoarvojen turvaamiseksi.

Esimerkiksi Saaristomeren ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistot ovat jääneet selvästi pienemmiksi kuin niitä aikoinaan suunniteltiin. Itäisen Suomenlahden puistosta merialueet puuttuvat yhä kokonaan. Vedenalainen luonto on sivuutettu suojelualueiden toteutuksessa laajemminkin.

Metsähallitus on jo vuosia sitten laatinut ympäristöministeriön toimeksiannosta suunnitelmat Saaristomeren, Tammisaaren saariston ja Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen suojelun kehittämiseksi. Ekologisesti perusteltuja ja toteutukseltaan mahdollisia laajennuksia on kaikkien kansallispuistojen lähistöllä. Nyt on jo aika toteuttaa nämä suunnitelmat saaristoluonnon suojelun edistämiseksi.

Panu Kunttu

saaristoekologi, maatalous- ja metsätieteiden tohtori, Kemiönsaari

