Suomenlinna on luonteva paikka esitellä Helsingin merellistä historiaa

Suomenlinnamuseon ovet aukeavat aitoon historialliseen maisemaan.

Dosentti Mikko Huhtamies nosti (HS Mielipide 9.2.) esille tärkeän tavoitteen: Helsingin merihistoriallisen kulttuuriperinnön esittelyn.

Helsinki on nostanut merellisen strategiansa kautta saaristonsa ja merialueiden profiilia vahvasti. Meri onkin kaupungille tärkeä vetovoimatekijä.

Merellinen Helsinki sai tuntuvan kasvuruiskeen Sveaborgin linnoitustöistä 1700-luvulla. Suomenlinna on maailmanperintökohde, jossa vierailee normaalivuotena noin miljoona kävijää, joista noin 70 prosenttia on ulkomaalaisia. Koronaviruspandemian jälkeenkin Suomenlinna on varmasti yksi Helsingin kulttuurisesti ja paikallistaloudellisesti merkittävimmistä vierailukohteista.

Keskeisellä paikalla sijaitseva Suomenlinnamuseo muodostaa yhdessä Suomenlinnan rantakasarmin kanssa maailmanperintökohteen vierailijakeskuksen. Museossa on Suomen kansallismuseon rakentama näyttely, jonka esittelystä vastaa yksityinen Ehrensvärd-seura. Museo toimii Suomenlinnan hoitokunnan hallinnoimassa rakennuksessa.

Suomenlinnamuseon kovasti kaipaama näyttelyuudistus voisi toimia Huhtamiehen esittämien päämäärien mukaisesti. Maailmanperintökohteen esittelyyn olisi luontevaa tuoda mukaan laajemmin merellinen ympäristö, vedenalainen kulttuuriperintö ja ympärillä kehittyvän merellisen kaupungin konteksti.

Suomenlinnan hoitokunta on hakenut Suomenlinnamuseon näyttelyuudistukselle erillisrahoitusta. Hoitokunnan toimintabudjetin raameissa näyttelyn uudistaminen ei valitettavasti ole mahdollista. Hoitokunta toivottaa Helsingin kaupungin ja kaikki muutkin osalliset tervetulleiksi hahmottelemaan uudistusta yhdessä.

Ilari Kurri

johtaja, Suomenlinnan hoitokunta

