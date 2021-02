Pula keskusta-asunnoista nostaa asuntojen hintoja myös kaupungin laitamilla.

Helsingin keskustan asuntojen hinnat ovat karanneet käsistä. Keskeisellä paikalla sijaitsevan uuden asunnon myyntihinta saattaa olla rakennuskustannuksiin nähden moninkertainen, mikä johtuu siitä, että niiden kysyntä on merkittävästi tarjontaa suurempi.

Erityisesti 2000-luvulla vanhojenkin keskeisillä paikoilla sijaitsevien asuntojen hinnat ovat nousseet paljon nopeammin kuin yleinen inflaatio. Pula keskusta-asunnoista nostaa asuntojen hintoja myös kaupungin laitamilla. Tämä vaikeuttaa pienipalkkaisten pärjäämistä Helsingissä ja pidentää heidän työmatkojaan, kun he joutuvat muuttamaan halvemman asumisen perässä kehyskuntiin.

Pula keskusta-asumisesta ei ole uusi ilmiö: Helsinki lopetti kantakaupunkimaisen rakentamisen 1940-luvulla ja siirtyi rakentamaan esikaupunkialueita ja lähiöitä. Seurauksena oli hajautunut yhdyskuntarakenne ja liikenteen ruuhkautuminen.

Helsingin väkiluku pysyi samana vuosien 1960 ja 1990 välisen ajan, mutta samaan aikaan muun Helsingin seudun väkiluku kasvoi 200 000:sta jopa 600 000:een asukkaaseen. Kysyntää Helsingin kantakaupunkimaiselle rakentamiselle kyllä olisi ollut.

Vasta 2010-luvulla kaupunki on herännyt suureen kysyntään. Uusia kohteita onkin löydetty muun muassa Jätkäsaaresta, Hernesaaresta ja Kalasatamasta. Silti olemassa olevaan keskustarakenteeseen ei ole juuri haluttu rakentaa asuntoja, vaikka hinnoista päätellen juuri keskustassa olisi suurin kysyntä. Kahdenkymmenen viime vuoden aikana keskustaan on rakennettu merkittävästi muun muassa Rautatienaseman ja Kansalaistorin ympäristöön, mutta asuntokohteet ovat harvassa. Kaupunki on myös suhtautunut nihkeästi siihen, että toimistorakennuksia muutetaan asunnoiksi.

Kun Eteläsatama nyt vapautuu rakentamiselle parkkipaikoilta ja satamatoiminnalta, pitäisi kaupungin rakentaa alueelle ensi sijassa asuntoja. Näin pystyttäisiin helpottamaan asuntopulaa ja hillitsemään asuntojen hintojen nousua myös kauempana keskustasta.

Tulevat uudet asukkaat, ovat he sitten aikuisiksi Helsingissä kasvavia tai muualta muuttavia, eivät pääse äänestämään kuntavaaleissa, joten meidän on huolehdittava heidänkin edustaan.

Jaakko Särelä

kaupunkiaktiivi, Helsinki

