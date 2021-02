Kalatalous on saatava osaksi Suomen ruokapolitiikkaa

Suomessa harjoitettu vesiviljely ja Itämeren kalastus ovat kestävällä pohjalla.

Tiina Ollila ja Taru Konst (HS Mielipide 16.2.) toivat esille ihmiskunnan tarpeen löytää vaihtoehtoisia kehityspolkuja harjoitettuun ruokapolitiikkaan. He kaipasivat erityisesti laajamittaisen eläintuotannon vähentämistä ja siirtymistä kasvisperäisiin tuotteisiin.

Luonnon monimuotoisuus on kriisissä. Suomen ruokapolitiikan muutostarve ekologisempaan suuntaan on ajankohtainen, ja esimerkiksi Suomen ympäristökeskus (Syke) perustelee muutostarvetta ruuantuotannon vaikutuksilla ilmastoon ja vesistöihimme. Ruokaminimi-hankkeen johtopäätöksissä Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus (Luke) korostavat kasvis- ja kalaravinnon ympäristöhyötyjä. Luonnonkalan lisäämistä suosittelevat vahvasti myös ympäristöjärjestö WWF ja Suomen luonnonsuojeluliitto.

Kun harjoitetun ruokapolitiikan muutostarve on ilmeisen strateginen, odotusarvona on, että myös Suomessa harjoitettava elinkeinokalatalous (kalastus ja vesiviljely) huomioidaan merkittävänä tuotantomuotona ja strategisesti tärkeänä osana Suomen ruokajärjestelmää.

Suomessa harjoitettu vesiviljely ja Itämeren kalastus (silakan ja kilohailinkalastus MSC-sertifioiutua) ovat kestävällä pohjalla. Osaamisemme avomerikalankasvatuksesta ja kiertovesilaitoksista on saatu hyvälle tasolle, ja kehitystyöhön panostetaan edelleen merkittävästi. Tuotamme kestävästi omista kalavaroistamme dioksiinivapaata kalajauhoa, josta muun muassa Raisio edelleen tuottaa niin sanottua Itämeri-rehua kalankasvatukseen.

Vesiviljelyssä on menossa ilmiömäinen kehitystyö, ja globaalisti se on nopeimmin kasvava elintarviketuotannon muoto. Vesiviljely on YK:n kestävyystavoitteiden arviointikriteerien perusteella todettu eläinproteiinin kestävimmäksi tuotantomuodoksi, kun arvioitiin maailman suurimmat liha-, meijeri- ja vesiviljely-yhtiöt.

WWF kykenee avoimesti tukemaan vesiviljelyä vihreällä liikennevalollaan, mutta ympäristöhallinnon heräämistä odotellaan edelleen. Merta ei tarvitse raivata lisää. Sitä ja sen uudistuvia luonnonresursseja voidaan Suomessa hyödyntää kestävästi myös ilmastokriteerit täyttäen. Kalatalous tuleekin perustellusti saada osaksi Suomen ruokapolitiikkaa.

Kari Ranta-aho

kalastusneuvos, Parainen

