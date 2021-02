Helsingin Sanomissa ja sosiaalisessa mediassa on otettu kiitettävästi kantaa Helsingin yltiöpäiseen rakentamiseen, jossa ei kuunnella asukkaiden ääntä. Ymmärtämättömät kaupungin päättäjät uhraavat vielä vapaana olevan tilan.

Arvoristiriidat kaupunkilaisten ja päättäjien välillä ovat nyt selvästi ylittämättömät. Rakentamistarvetta selitetään Helsingin tulevalla asukaskasvulla.

Helsinki osana pääkaupunkiseutua ja yhtenä sen kunnista kilpailee Uudellemaalle muuttavista kuntalaisista ja veronmaksajista. Tämä kilpailu on myös ymmärrettävää kunnan hyvinvoinnin jatkumon kannalta. Jostain rahat on revittävä infrastruktuuriin ja palveluihin. Tämä on myös itseään ruokkiva kehä: mitä enemmän asukkaita ja perheitä, sitä enemmän kouluja, päiväkoteja, palvelutaloja ja henkilökuntaa niiden ylläpitämiseen.

Ehdotan, että pääkaupunkiseutujen kunnat lopettavat keskinäisen kilpailun ja ryhtyvät tekemään yhdessä asutuspoliittisia suunnitelmia. Mitkä alueet rakennetaan ja miten? Miten kasvuennusteet tasataan eteläisen Uudenmaan kesken? Miten tämä liittyy valtakunnalliseen aluepolitiikkaan?

Jos metropolistuminen on ainoa näkyvissä oleva skenaario, Helsinki-painotteisuudesta on siirryttävä ympäryskunnat mukaan ottavaan suunnitteluun.

Tämä suunnittelu vaatisi konkreettisella tasolla myös pitkään hellimääni ajatusta kaupunkisuojelualueista. Tuleville sukupolville jätettävät rannat, kalliomuodostelmat, lähimetsiköt, urheilukentät ja -reitit sekä kenties lentokentät tulisi suojella kunnanvaltuustojen ulottumattomiin.

On kammottavaa, että jokainen vaihtuva valtuusto ja lautakunta saa päättää arvokkaiden luontokohteiden olemassaolosta. Tuntuu, että niiden kohtalo on enää vain aktiivisten paikallisten asukkaiden harteilla.

Nämä suojelualueet toimisivat pohjana ja reunaehtoina ylikunnalliselle asutussuunnittelulle.

Leo Vossi

Vantaa

