Yhteiskuntamme kannalta selkeän ammatti-identiteetin rakentuminen ja välitön työllistyminen ovat arvokkaita tekijöitä.

Peruskoulun päättäneen nuoren todennäköisyys jatkaa opintojaan korkeakoulussa on sitä suurempi, mitä koulutetumpia nuoren vanhemmat ovat (HS 3.2.).

Kevään yhteishaun alla on hyvä kiinnittää huomio siihen, miten ja millä perustein Suomessa päädytään opiskelemaan korkeakouluun. Yhtenä tasa-arvon mallimaista on hyvä muistaa, ettei korkeakoulutus ole meilläkään kaikille itsestäänselvyys. Oma tausta, taloudelliset seikat ja tottumus ohjaavat yhä nuorten koulutusvalintoja. On myös alueellisia eroja, ja esimerkiksi pääkaupunkiseudulla nuorten on suhteellisen vaikeata päästä korkeakoulutukseen.

Ammattikorkeakouluja kuvataan matalan kynnyksen väyläksi korkeakouluopintoihin. Palautteen mukaan opiskelijamme ovat tyytyväisiä koulutuksen tasoon.

Tiiviin työelämälähtöisyyden ansiosta he myös työllistyvät hyvin oman alansa tehtäviin. Yhteiskuntamme kannalta selkeän ammatti-identiteetin rakentuminen ja välitön työllistyminen ovat arvokkaita tekijöitä.

Ammattikorkeakouluissa toiminta on ketterää ja opiskelijalähtöistä. Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian muodostaman strategisen liittouman ansiosta opiskelijat rikastavat osaamistaan valitsemalla suunniteltuja oppimispolkuja tai opintojaksoja liittouman korkeakouluista. Olemme opiskelijakuntiemme kanssa kehittäneet käytäntöjä parantamaan opiskelumahdollisuuksia ja opiskelijaelämää. Yhteistyö pohjautuu yhdessä tekemiseen – ei hallinnollisiin ratkaisuihin.

Ammattikorkeakoulujen perustamisesta on kulunut runsaat 25 vuotta. Ne ovat lunastaneet paikkansa lisäämällä koulutuksen saavutettavuutta, kouluttamalla yhteiskunnan tarvitsemia osaajia ja tuottamalla tutkittuun ja käytännössä testattuun tietoon perustuvia innovaatioita yhteiskunnan haasteisiin. Tässä toiminnassa yhteistyökumppaneina ovat työnantajat. Opiskelijat oppivat käytännön työelämätaitoja ja ratkovat aitoja haasteita uusimpia työvälineitä käyttäen. Nämä oppimismahdollisuudet luovat opiskelijoille myös suoria väyliä työllistymiseen. Tämän merkitystä koulutusvalintoihin olisi tärkeää tuoda esille.

Suomen menestyminen ja kilpailukyky perustuvat vahvaan osaamiseen ja innovaatioihin. Kattava, ammattikorkeakouluista ja yliopistoista muodostuva kokonaisuus on tärkeä menestystekijä.

Tätä vahvuutta kannattaa vaalia, mutta samalla mahdollistaa digitalisaatioon ja verkostoihin perustuvan toiminnan avulla yhä moninaisempia ja joustavampia oppimispolkuja kaikille opiskelijoille. Näin huoli opiskelupaikan ”väärästä valinnasta” pienenee.

Teemu Kokko

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Riitta Konkola

Metropolia-ammattikorkeakoulu

Jouni Koski

Laurea-ammattikorkeakoulu

rehtoreita, toimitusjohtajia

