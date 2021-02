Tuomioistuimet niin Suomessa kuin Britanniassakin rankaisevat naisia, jotka nousevat pahoinpitelijöitään vastaan.

Teoriassa laki on kaikille sama niin Suomessa kuin Britanniassakin. Mutta mitäpä jos se ei käytännössä olekaan? Entä jos naisen tekemä rikos on paljon ”pahempi” kuin vastaava rikos miehen tekemänä – ja jopa vain siksi, että nainen on fyysisesti heikompi?

Tuomioiden tasa-arvo puhuttaa parhaillaan Britanniassa. Keskustelun ytimessä on viimekeväinen tapaus, jossa Anthony Williams kuristi raa’asti vaimonsa.

Puolustuksen mukaan mies oli vain yhtäkkiä ”pimahtanut”. Hän oli ollut ahdistunut koronavirusrajoituksista. Tuomioistuin vapautti miehen murhasyytteestä. Sen sijaan hänet tuomittiin viideksi vuodeksi vankilaan taposta. Siitä mies istunee puolet.

Perheväkivallasta huolestuneet kysyvät nyt, miten tämä voi olla oikein. Vertailun vuoksi: koronavirusrajoitusten rikkomisesta voi tulla kymmenen vuoden vankilatuomio.

”Vaimon tappaminen pimahtaneena näyttää olevan pienempi paha”, ihmetteli työväenpuolueen kansanedustaja Jess Phillips Twitterissä.

Surmatyötä on verrattu myös Sally Challenin tapaukseen. Vuonna 2011 Challen sai elinkautistuomion miehensä murhasta. Challen oli tarttunut vasaraan kärsittyään vuosia väkivallasta.

Toissa vuonna tuomio kumottiin ja muutettiin yhdeksän vuoden ja neljän kuukauden tappotuomioksi. Challen vapautui istuttuaan jo yhdeksän vuotta.

Suomessa monen oikeustajua koetteli korkeimman oikeuden marraskuinen päätös. Miehensä vuosikausia pahoinpitelemä nainen sai tuomion tapon yrityksestä ja hätävarjelun liioittelusta, kun hän löi miestään kahdesti veitsellä.

Mikä oli tilanne? Mies oli pahoinpidellyt perheen lapsia ja uhannut tappaa naisen. Korkeimman oikeuden mielestä vaimon olisi kuitenkin pitänyt rajoittaa lyöntien määrää tai osata käyttää veistä lievemmällä voimalla.

Helmikuussa presidentti Sauli Niinistö armahti naisen. Usko järjestelmän oikeudenmukaisuuteen palasi edes hetkeksi.

Romaani Me sotasankarit esitteli käsitteen catch-22. Se tarkoittaa kehämäistä ongelmatilannetta: on hulluutta lähteä vaaralliselle taistelulennolle, mutta jos lentäjä tajuaa vaaran ja pyytää vapautusta, on hän järjissään ja hänen pitää lähteä lennolle.

Meillä taas on hakatun naisen catch-22: fyysisesti heikompi nainen voi pysäyttää väkivaltaisen miehen vain apukeinoin eli aseella, mutta jos nainen onnistuu tässä ja satuttaa miestä, on nainen itse rikollinen.

Kirjoittaja on HS:n kirjeenvaihtaja Lontoossa.