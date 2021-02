Kirkkomme todellisuus on arjen diakoniassa

Pienen ortodoksisen kirkkomme johdon henkilöristiriidat kiinnostavat mediaa hämmästyttävän paljon, mutta kirkon työn sisältö tai olosuhteet vähemmän.

Ortodoksisen kirkon ylimmän hallinnon ongelmat nousivat julkisuuteen tällä kertaa Helsingin Sanomissa (Sunnuntai 21.2.).

Jutussa väitettiin, että kirkossa ”pätevillekin naisille on tarjolla vain merkityksettömiä pätkäpestejä”. Palvelukeskuksemme johtaja, talouspäällikkö, tiedottaja ja uuden valtakunnallisen lehtemme päätoimittaja ovat naisia – kaikki vakituisissa toimissa. Yhteistyöjärjestöjemme toiminnanjohtajat sekä suuri osa kanttoreista on naisia, samoin kuin kumpikin Kirkollishallituksen kahdesta maallikkojäsenestä. Myös kirkolliskokouksen maallikkojäsenistä ja seurakuntien päättäjistä iso osa on naisia.

Ortodoksinen kirkko on ehkä monikulttuurisin Suomen vanhoista instituutioista. Olemme maahanmuuttajille arkisen kotoutumisen väylä. Koronaviruspandemian aikana toimintamme on muuntunut ketterästi niin, että voimme lievittää rajoituksista nousevaa yksinäisyyttä ja ahdistusta fyysisen ja virtuaalisen läsnäolon avulla. Tämä on kirkon arkea ja tähän perustuu sen olemassaolon oikeutus.

Pienen ortodoksisen kirkkomme johdon henkilöristiriidat kiinnostavat mediaa hämmästyttävän paljon, mutta kirkon työn sisältö tai olosuhteet vähemmän. Hallinnollista kömpelyyttä ei voi kieltää, mutta ilahduttavan monet kirkossamme haluavat avoimempaa hallintoa. Ihmisten väliset ristiriidat ovat harmillisia. Ne eivät kuitenkaan ole vain kirkon ongelma eivätkä myöskään koko kuva kirkostamme.

Sirpa Koriala

rehtori, Valamon opisto, Heinävesi

Heikki Huttunen

rovasti, Espoo

Rauno Pietarinen

rovasti, Ivalo, Inari

