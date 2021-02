Saariin siirtyy keväisin runsaasti valkohäntäpeuroja ja metsäkauriita, jotka syövät kaiken syötäväksi kelpaavan.

Panu Kunttu kirjoitti tärkeää asiaa saariston luonnonsuojelun vahvistamisesta (HS Mielipide 22.2.). Suomen saaristo on ainutlaatuinen kokonaisuus sekä saarten runsaslukuisuuden että niiden kasvillisuuden ansiosta. Luonnonsuojelualueita tarvitaan lisää, mutta on myös huomattava, että monessa yksityisen omistamassa saaressa metsät ovat pysyneet melko koskemattomina jo useita vuosikymmeniä. Ilman tieyhteyttä olevilta saarilta ei puuta enää myydä, koska kuljetuskustannukset ylittäisivät puun hinnan.

Vaikka isot puut ovat tallella ja lahopuutakin löytyy, metsänpohjan biodiversiteetti on kuitenkin kärsinyt valtavia vaurioita. Saariin siirtyy keväisin runsaasti valkohäntäpeuroja ja metsäkauriita. Talven ajan nämä eläimet ovat riippuvaisia metsästäjien tarjoamasta riistaruokinnasta ja oleilevat sen vuoksi enimmäkseen mantereella ruokintapaikkojen läheisyydessä.

Kesäksi ne hakevat omat reviirinsä ja levittäytyvät myös kallioisiin ja ilman viljapeltoja oleviin saariin. Näillä niukkaravinteisilla saarilla eläimet syövät kaiken syötäväksi kelpaavan.

Olen seurannut Hiittisten saaristossa kesäpaikkamme ympäristön kasvillisuuden tuhoa. Muutamia esimerkkejä mainitakseni: Peurat ovat syöneet sinivuokkojen ikivihreät lehdet ja koko kasvusto on vähitellen kuollut. Rantaniityltä eläimet ovat hävittäneet rantakukat, mesiangervot ja meriasterit; metsästä kurjenkellot, metsämaitikat, orvokit ja ahomansikat. Mustikanvarvusto on syöty matalaksi, eikä mustikka enää kuki eikä marjo. Tammen-, haavan-, koivun- ja pihlajantaimet on katkaistu ja latvat on syöty. Pölyttäjät ja perhoset ovat hävinneet, kun kukkivia kasveja ei juuri enää ole.

Odotan huolissani ensi kesää, jolloin todennäköisesti entistä suuremmat hyvällä talviruokinnalla menestyneet valkohäntäpeura- ja metsäkaurislaumat laiduntavat jälleen saaremme herkkää kasvillisuutta.

Leena Kauppila

lääkäri, Espoo

