Länsimaissa on hiljan keksitty uusia koronavirustoimia: Ruotsi vaatii maahantulijoilta negatiivista testitulosta, Britannia määrää riskimaista saapuvat hotellikaranteeniin ja Kanadassa laadittiin yhdistelmä molempia. Belgiassa havaittiin, että rajoitukset eivät saa tempoilla, vaan ne on pidettävä voimassa yhtäjaksoisesti.

Näitä keksintöjä yhdistää se, että Aasiassa vastaavia keinoja on ollut käytössä jo vuoden päivät ja niiden on pitkään tiedetty toimivan. Lännessä on kuitenkin suhtauduttu välinpitämättömästi Aasian kokemuksiin. Tiukat liikkumisrajoitukset, rajavalvonta ja keskitetyt pakkokaranteenit on nähty Aasian ”yhteisöllisten” ja ”auktoriteettiuskoisten” kulttuurien ominaispiirteinä, joita me ”vapaat” länsimaat emme voi soveltaa. Kantapään kautta päädymme kuitenkin pitkällä viiveellä samoihin toimiin ikään kuin niitä ei olisi aiemmin keksitty.

Suomessa erityispiirteenä on ollut haluttomuus luoda keskitetty kriisiryhmä epidemian torjuntaa varten, vaikka sitä on presidenttikin ehdottanut. Sellainen on käytössä esimerkiksi Taiwanilla, joka on onnistunut kriisin hoidossa niin hyvin, että yhteiskunta toimii lähes normaalisti. Kun tällaista ”nyrkkiä” ei ole, saamme jatkuvasti kuulla viranomaisten ja hallintotasojen välisistä tietokatkoksista ja ristiriidoista.

Kulttuuriset ennakkoluulot ja vanhentuneet käsitykset vieraista yhteiskunnista eivät saisi estää hyvistä kokemuksista oppimista globaalissa kriisissä.

Kyselytutkimukset Suomessa ja muualla ovat osoittaneet, että lännessäkin kansalaiset haluavat jopa nykyisiä tiukempia ja etupainotteisia toimia, jos niillä vältytään yhteiskunnan täydeltä sulkemiselta. Juuri näin on ollut useissa Aasian maissa.

Ari-Joonas Pitkänen

Turku

